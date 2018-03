Frauenberger zum Frauenbarometer: Männer können mehr!

Kampagne der Stadt Wien motiviert Männer zu Kinderbetreuung und Pflege

Wien (OTS) - Die Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger sieht sich durch die Ergebnisse des Frauenbarometers in den Bestrebungen zur besseren partnerschaftlichen Verteilung von unbezahlter Arbeit bestätigt: "Von Seiten der Politik müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Karriere zu ermöglichen. In der Stadt Wien investieren wir jährlich 630 Millionen Euro in die Kinderbetreuung, unsere Pflegeeinrichtungen entlasten Frauen. Mit unserer Kampagne "4 Wände 4 Hände, Heimwerker gesucht" treffen wir hier genau den richtigen Nerv um dazu zu motivieren, sich die Verantwortung zu teilen," ist sich Frauenberger sicher.

"Gut, dass es eine Bundesministerin gibt, die anspricht, wo der Schuh bei Frauen am meisten drückt. Gabriele Heinisch-Hosek zeigt mit dieser Sonderauswertung einmal mehr, dass der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen ein wichtiger Schritt zur besseren Vereinbarkeit ist," so Frauenberger abschließend. (Schluss) grs

