Deutsch an Gudenus: FPÖ besitzt nachweislich null Sicherheitskompetenz!

Wien (OTS/SPW) - "Was passiert, wenn die FPÖ an der Macht ist? Sie legt Kommissariate zusammen, kürzt bei den Planstellen und sorgt obendrein noch für völlige Überarbeitung und Demotivation der Polizistinnen und Polizisten. Das alles haben die Freiheitlichen während Schwarzblau von 2000-2006 abgenickt!", erinnerte am Dienstag der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch. "Die FPÖ in einer Regierung ist ein einziges Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung", stellte Deutsch fest. Und: "Sie hat nachweislich null Sicherheitskompetenz."****

Zur Sicherheitspartnerschaft stellte Deutsch klar, dass diese von Bürgermeister Michael Häupl und Johanna Mikl-Leitner abgeschlossen wurde und dementsprechend von der Innenministerin einzuhalten sei. Darauf werde die SPÖ immer wieder aufmerksam machen. Denn die Stadt habe sich stets an die Vereinbarung gehalten und werde dies auch in Zukunft tun.

"Polemik und Strategiespielchen haben beim Thema Sicherheit nichts zu suchen. Es geht einzig um Verantwortungsbewusstsein. Und davon besitzen Strache, Gudenus und Co. gleich null!", stellte Deutsch abschließend klar. (Schluss) ah

