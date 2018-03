FPÖ-Kickl: Mindestsicherung braucht Totalreform

ÖVP-Kritik richtet sich gegen eigene Zustimmung

Wien (OTS) - Die heute von der ÖVP geäußerte Kritik an der sogenannten Mindestsicherung sei nicht ganz nachvollziehbar, habe doch die ÖVP selbst diesem verunglückten Selbstbedienungsladen für Migranten zugestimmt, forderte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl eine Totalreform. "Derzeit ist die Mindestsicherung neben einer Pflanzerei vieler Vollzeitbeschäftigten, die kaum mehr verdienen, vor allem ein Anreiz in unser Sozialsystem zuzuwandern", so Kickl.

Der Kardinalfehler der Mindestsicherung in der jetzigen Form sei, dass nicht zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern differenziert werde, kritisiert Kickl. Dies erhöhe unnötigerweise den Druck auf den ohnehin maroden Sozialstaat. Zudem stelle die Mindestsicherung ohne effektiv kontrollierbare Zugangsbeschränkung eine zusätzliche Einladung für eine weitere Zuwanderung nach Österreich dar, was dem Missbrauch Tür und Tor öffne, so Kickl. "Dem allen hat die ÖVP zugestimmt, was die heutige Kritik als Wahlkampfgag gegen die SPÖ entlarvt", so Kickl.

Wenn es der ÖVP tatsächlich ernst sei mit ihrer Kritik an zu vielen Vergaben in Wien, dann müsse sie dem FPÖ-Modell folgen, das die Mindestsicherung ausschließlich für österreichische Staatsbürger vorsehe und zugleich sicher stelle, dass es einen ausreichenden Unterschied zum Erwerbseinkommen gebe, betonte Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at