FP-Mahdalik: 13A-Linienteilung blöder Schmäh und Fahrgast-Provokation

Stadt und Wiener Linien sollen Hü-Hott-Politik beenden

Wien (OTS) - "Die zuerst für Samstag, jetzt aber vielleicht auch für Donnerstag und Freitag angekündigte Zweiteilung der Buslinie 13A kann wohl nur als blöder Schmäh seitens der Stadt bzw. der roten Wiener Linien-Spitze durchgehen", meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Entweder ist die Führung des 13A durch die FUZO für Passanten und Fahrpersonal der Wiener Linien zu gefährlich - was auf der Hand liegt - oder nicht. Von Montag bis Mittwoch Leib und Leben der Fußgänger zu gefährden und dann von Donnerstag bis Samstag die Fahrgäste des zweigeteilten 13A zu Fußmärschen zu zwingen ist so ungefähr das Dümmste, was Rot-Grün und Wiener Linien machen könnten.

Entweder denkt man also eine neue Linienführung für den 13A an, die nicht durch die FUZO führt oder man stoppt das von vorne bis hinten undurchdachte Projekt Mariahilfer Straße-Neu umgehend und macht die Einkaufsmeile wieder sicher. "Die FPÖ fordert das sofortige Aus für das völlig versiebte Projekt, da auch ein Ende der Busführung durch die FUZO nichts an rücksichtslos durch die FUZO bretternden Rad-Rambos ändern würde", hält Mahdalik fest.

Wenn sich der rote Betriebsrat der Wiener Linien nicht dermaßen gewunden hätte und sein vorheriges striktes NEIN zum Betrieb des 13A in der FUZO nach der Aufstellung von ein paar Bankerln flugs auf ein JA umgetauscht hat, welches letztlich als solides JEIN geendet hat. "Diese mäandernden Meinungen sind wahrscheinlich auf SPÖ-interne Querelen zurückzuführen, der Sicherheit von Fußgängern und Fahrpersonal aber sicher nicht dienlich", betont Mahdalik. (Schluss)ja/nein/weiß/nicht

