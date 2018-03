ORF III mit "Treffpunkt Medizin" über Gastritis und dem Kultwestern "Calamity Jane & Sam Bass"

Am 21. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - In der Neuzeit verschoben sich die Machtverhältnisse zwischen Morgenland und Abendland, zwischen den christlichen Machtblöcken und den schwindenden islamischen Reichen. Was lief schief in ihrer gemeinsamen Geschichte - wo wandten sich die Kulturen voneinander ab, wo fanden sie zueinander? "kreuz und quer" -präsentiert von Christoph Riedl - zeigt am Mittwoch, dem 21. August, um 20.15 Uhr mit "Imperien am Scheideweg" den dritten Teil des "kreuz und quer"-Dreiteilers "Morgenland". Unter dem Titel "Islam in Europa 2025 - Eine Zukunftsvision" diskutieren um 21.00 Uhr unter der Leitung von Doris Appel die Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Carla Amina Baghajati, die Autorin und Schriftstellerin Sineb El Masrar, die Philosophin Cornelia Klinger, der Islamwissenschafter Mouhanad Khorchide und der Politologe Thomas Schmidinger u. a. darüber, wie sich Musliminnen und Muslime ein Europa im Jahr 2025 vorstellen und welchen Herausforderungen sich der Islam bzw. Musliminnen und Muslime in Europa zu stellen haben.

Im Anschluss beschäftigt sich "Treffpunkt Medizin" um 21.50 Uhr mit dem Thema "Gastritis, Reflux & Co.". Reflux ist die häufigste Erkrankung des Verdauungstrakts. Fließt die Nahrung in Rachen, Hals und Mund zurück, kommt es zu Heiserkeit, Hustenreiz, Stimmverlust, Hals-, Zungen- und Ohrenbrennen sowie zu Zahnfleischbluten. Gelangt der Reflux in die Lunge, ist Asthma mit Hustenanfällen die Folge. Besonders gefährlich ist jedoch Reflux ohne Beschwerden. Der immer wieder auftretende Rückfluss zerstört die Nerven, weshalb Symptome wie Sodbrennen oder saures Aufstoßen nicht mehr wahrgenommen werden. Doch genau hier liegt die Gefahr verborgen. Daher raten Experten aus den Bereichen HNO, Innere Medizin und Chirurgie zu Vorsorgeuntersuchungen ab dem 40. Lebensjahr.

Um 22.25 Uhr lädt ORF III wieder zum "Western Wednesday" - diese Woche mit "Calamity Jane & Sam Bass - Rebellen der Steppe" von George Sherman aus dem Jahr 1949. Den Herumtreiber Sam Bass verschlägt es nach Denton, Texas, wo er bei einem Pferderennen die schöne Katherine Egan und die wilde Grenzbewohnerin Calamity Jane kennenlernt. Glückliche Umstände verhelfen Sam Bass zu einem Gewinn beim Pferderennen, doch sein vermeintliches Händchen für Pferde und Frauen führt ihn geradewegs in eine Katastrophe. In dem Kultwestern aus dem Jahr 1949 sind Yvonne De Carlo, Howard Duff, Dorothy Hart, Willard Parker, Norman Lloyd und Lloyd Bridges zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at