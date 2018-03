SP-Deutsch: ÖVP-Brachialwahlkampf geht auf Kosten der Schwächsten!

Mindestsicherung ist ein erfolgreiches Mittel im Kampf gegen Armut

Wien (OTS/SPW) - "Die ÖVP ist sich nichts zu schade und setzt ihren Brachialwahlkampf auf Kosten der Ärmsten und Schwächsten in unserem Land unvermindert fort. Nun ist es ÖAAB-Obfrau und Innenministerin Mikl-Leitner die das Feindbild vom Sozialschmarotzer an die Wand malt. Das passt zu den ÖVP-Forderungen nach einer neoliberalen 'Entfesselung der Wirtschaft', dem 12-Stunden-Arbeitstag und der Anhebung des Frauenpensionsalters. Einst christlich-sozial ist diese Partei nur noch die Vertreterin von Spekulanten und Superreichen!", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Christian Deutsch am Dienstag in Replik auf Aussagen Mikl-Leitners.****

Deutsch wies die ÖVP-Kritik an der Vergabe der Mindestsicherung in Wien scharf zurück: "Die Mindestsicherung ist eine moderne, bedarfsgerechte und treffsichere Leistung, die darauf abzielt, die Menschen aus der Armut zu befreien. Es handelt sich um eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe. Zahlreiche Begleitprogramme stellen sicher, dass Betroffene so rasch als möglich wieder ins Erwerbsleben zurückfinden. Hier schneidet Wien österreichweit am besten ab. Darüber hinaus ist eine effektive Kontrolle gewährleistet." Der Anstieg bei der Mindestsicherung in Wien sei ausschließlich auf die ErgänzungsbezieherInnen zurückzuführen: "Hier handelt es sich um Personen bzw. Haushalte, die über ein Einkommen verfügen, das jedoch nicht ausreicht, den Lebensbedarf zu finanzieren. Dass die ÖVP gerade diese Menschen so massiv angreift, ist nur noch letztklassig!"

Abschließend stellte Deutsch klar: "Mikl-Leitner versucht in Wirklichkeit davon abzulenken, dass ihr Parteichef mit der Forderung nach einem 12-Stunden-Arbeitstag ordentlich in die Defensive geraten ist. Aber auch ihre Äußerungen machen deutlich: Mit der ÖVP gibt es kein mehr an sozialer Gerechtigkeit - sie führt ihren Kampf lieber gegen die Armen anstatt gegen Armut!" (Schluss) tr

