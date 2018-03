Tamandl: Mindestsicherung ist Sprungbrett, keine Chill-out-Zone

Zahl der Bezieher in Wien explodiert – Müssen dort helfen, wo Hilfe notwendig ist

Wien, 20. August 2013 (ÖVP-PK) "Wir brauchen Maßnahmen im Bereich der Bildung und am Arbeitsmarkt. Denn das beste Mittel

gegen Armut ist Beschäftigung", betont die Landesobfrau des ÖAAB Wien, ÖVP-Konsumentensprecherin Gabriele Tamandl, die in Sachen Mindestsicherung klarstellt: "Die Mindestsicherung ist als Sprungbrett gedacht, um Menschen beim Wiedereinstieg in das Berufsleben zu unterstützen, nicht als Chill-out-Zone. Das haben die Genossen offensichtlich nicht kapiert!" Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher in Wien ist explodiert: 60 Prozent aller Bezieher österreichweit kommen aus der Bundeshauptstadt und beziehen die Mindestsicherung auch länger als in den übrigen Bundesländern. "Das Land Niederösterreich hat fast so viele Einwohner wie Wien, doch nicht einmal annähernd so viele Mindestsicherungsbezieher. Es herrscht dringender Handlungsbedarf! Entweder die Genossen haben das nicht kapiert oder sie wollen es nicht kapieren", betont die ÖAAB-Bundesobfrau-Stellvertreterin. Tamandl schlägt in dieselbe Kerbe wie ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner: "Wir brauchen Veränderungen. Wir müssen dort helfen, wo Hilfe benötigt wird, aber ein klares Stoppschild dort hinhalten, wo die Sozialisten schwächeln – bei der Verantwortung mit Steuergeld. Denn der Steuerzahler hat das Recht, dass mit Sozialleistungen sorgsam umgegangen wird", betont Tamandl abschließend. ****

