Gewerkschaft vida: Überstunden und nicht die Bezahlung reduzieren

Hebenstreit: Lohnraubplan der ÖVP stoppen - Arbeitszeit für gesünderes und längeres Arbeiten bis zum Pensionsantritt reduzieren

Wien (OTS/ÖGB) - "Es geht darum, die Zahl der Überstunden und nicht die Bezahlung der Arbeitnehmer zu reduzieren", kritisiert Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Sektion Verkehr in der Gewerkschaft vida, die "völlig falsche Richtung" der von der ÖVP losgetretenen Diskussion zur Ausweitung der täglich erlaubten Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden. Alle Kollektivverträge würden bereits Ausdehnungen per Betriebsvereinbarungen zulassen. "Der Schutzpartei der Konzerne und Millionäre kann es deshalb nicht mehr nur um die Möglichkeit der Arbeitszeitflexibilisierung sondern es muss ihr um die verdiente Bezahlung der ArbeitnehmerInnen und somit um klassischen Lohnraub gehen", kritisiert Hebenstreit. ****

Jedes Jahr würden über 350 Millionen Überstunden geleistet, fast 70 Millionen davon blieben unbezahlt. Gleichzeitig gehe die Zahl der Überstunden in Österreich weiter steil nach oben. "Das geht Zulasten der Einkommen und Gesundheit der Beschäftigten und kostet bis zu 180.000 Arbeitsplätze. Wir werden es nicht zulassen, dass die ÖVP diesen Raub an den Beschäftigten durch eine Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit auch noch legalisieren will", kritisiert Hebenstreit.

Österreichs Vollzeitarbeitskräfte würden noch dazu im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Wochenstunden leisten. Sie lägen mit 42,9 Stunden im EU-Vergleich (2008) sogar an oberster Stelle, so der Gewerkschafter.

"Überstunden sind in Österreich für Arbeitgeber offenbar viel zu billig. Gleichzeitig macht die dauerhafte Leistung von Überstunden krank und verursacht Kosten für das Gesundheitssystem. Wären Überstunden teurer, würde sich ihr Anstieg in Grenzen halten und neue Arbeitsplätze würden entstehen. Nicht umsonst sind in den Krisenjahren sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Zahl der Überstunden im produzierenden Gewerbe auf Rekordniveau geklettert", gibt Hebenstreit zu bedenken.

"Es bedarf deshalb schärferer Kontrollen und höherer Strafen, wenn Überstunden und Überstundenzuschläge nicht wie vorgesehen ausbezahlt oder nicht korrekt durch Zeitausgleich abgegolten werden", fordert Hebenstreit: "Auch der Diebstahl von Freizeit und Lebenszeit darf kein Kavaliersdelikt sein."

"In der Verkehrsbranche sind alle Flexibilisierungsmöglichkeiten der Arbeitszeit bereits bis zur letzten Sekunde ausgeschöpft -Arbeitszeiten jenseits von acht Stunden pro Tag sind alltäglich. Zudem können die Arbeits- und Ruhezeiten über Wochen hinweg durchgerechnet werden", sagt der vida-Verkehrssektionsvorsitzende. "Wenn wir wollen, dass Menschen länger und gesund bis zur Pension arbeiten können, dann bedarf es vielmehr einer massiven Entlastung durch Arbeitszeitverkürzungen nicht nur im Verkehrssektor. Wie im Verkehr ist auch im gesamten öffentlichen Dienst der Druck auf die Beschäftigten massiv gestiegen. Beispielweise bei der Polizei und Justizwache ist das erträgliche Maß an Überstunden bereits überschritten", schließt Hebenstreit.

