Rauch: Zahl der Mindestsicherungsbezieher in Wien explodiert

Mindestsicherung soll Sprungbrett ins Berufsleben sein, Genossen helfen Beziehern nicht zurück in den Beruf

Wien, 20. August 2013 (ÖVP-PD) "Die Mindestsicherung war ursprünglich dazu gedacht, die Menschen beim Wiedereinstieg in das Berufsleben zu unterstützen. Längst ist aber die Zahl der Mindestsicherungsbezieher in Wien explodiert. Das zeigt, dass die Genossen zu wenig tun, um den Mindestsicherungsbeziehern wieder ins Berufsleben zu helfen", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Die Zahlen sprechen für sich: 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher österreichweit leben in Wien. Dort wird sie auch am längsten in Anspruch genommen. "Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher stieg in Wien innerhalb von zwei Jahren massiv von 110.000 auf 160.000. Hier gibt es Handlungsbedarf. Dabei soll die Mindestsicherung als finanzielle Überbrückung bis zum beruflichen Wiedereinstieg dienen. Scheinbar haben die Genossen das Konzept der Mindestsicherung noch nicht verstanden", so Rauch. ****

"Wer in der Früh aufsteht und etwas leistet, soll am Ende des Monats auch etwas davon haben. Und die Bürger haben ein Recht auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld", so Rauch, der betont: "Die SPÖ schaut beim Thema Mindestsicherung weg. Die ÖVP will hingegen sicherstellen, dass nur jene die Hilfe bekommen, die sie auch wirklich benötigen. Wie das auch in Wien funktionieren kann, zeigen die acht anderen Bundesländer."

