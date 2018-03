Shakespeare, Tchaikowsky und Serafin in der "matinee" am 25. August in ORF 2

Wien (OTS) - Von Shakespeare zu Tchaikowsky und schließlich mit Harald Serafin nach Grafenegg zieht es die "matinee" am Sonntag, dem 25. August 2013, in ORF 2. Um 9.05 Uhr veranschaulicht die Dokumentation "Der nackte Shakespeare" die Geschichte und die Kontroverse um die Identität des bedeutendsten Schriftstellers der Literaturgeschichte. Dass auch André Tchaikowsky ein großer Fan von William Shakespeare war, erfährt man anschließend in "Der andere Tchaikowsky - sein Leben, seine Oper". Die Dokumentation erzählt anhand von Tagebüchern und Briefwechseln die berührende Geschichte dieses vergessenen Genies und lässt künstlerische Weggefährten zu Wort kommen. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf seine Oper "Der Kaufmann in Venedig" gelegt, die kürzlich bei den Bregenzer Festspielen ihre Uraufführung erlebte. Zum letzten Mal in diesem Sommer ist Harald Serafin "on tour" und besucht das Festival in Grafenegg und den dort konzertierenden künstlerischen Leiter Rudolf Buchbinder. Durch den "matinee"-Vormittag, der mit den "Kulturtipps" um 10.35 Uhr beendet wird, führt Clarissa Stadler.

"Der nackte Shakespeare" um 9.05 Uhr

Zu den Höhepunkten jedes London-Aufenthalts gehört neben Sehenswürdigkeiten wie Big Ben oder Buckingham Palace auch ein Besuch des original nachgebauten Globe Theatre aus der Zeit von William Shakespeare. Umso erstaunlicher ist es, dass bis heute wenig über die wahre Identität dieses prominenten Briten bekannt ist. Das ist kein Zufall, denn über Shakespeare ist biografisch nur wenig überliefert, die tatsächliche Quellenlage ist erstaunlich dürftig. Es gibt weder handschriftliche Manuskripte noch Briefe oder auch nur Hinweise auf seine Schriften. Die Dokumentation veranschaulicht die Geschichte und den Verlauf der Kontroverse um die Identität des Schriftstellers und bezieht sich dabei auf jüngste Forschungsergebnisse. Regie: Claus Bredenbrock.

"Der andere Tchaikowsky - sein Leben, seine Oper" um 9.40 Uhr

Bei den diesjährigen Bregenzer Festspielen sorgte Intendant David Pountney für die Wiederentdeckung eines Komponisten und seiner einzigen Oper, die international großes Echo auslöste: "Der Kaufmann von Venedig" wurde posthum, mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod des polnischen Komponisten André Tchaikowsky im Bregenzer Festspielhaus uraufgeführt. Wer war dieser Komponist, dessen Leben so spannend war wie Shakespeares Stücke? Fasziniert von dem britischen Barden hat Tchaikowsky seinen eigenen Schädel der Royal Shakespeare Company als Requisit vermacht. Mit seinem Namensvetter Peter Iljitsch weder verwandt noch verschwägert, wurde Tchaikowsky als Kind aus dem Warschauer Ghetto gerettet: Zwei Jahre überlebte er in einem Schrank versteckt. Mit Arthur Rubinstein bereiste er später die Welt, bevor er seine Karriere als Pianist für ein Komponistenleben im London der experimentierfreudigen 1960er Jahre aufgab. Ein kapriziöser Exzentriker, ein scharfsinniger Intellektueller, ein vielgeliebter Rebell, der seine Homosexualität offen auslebte. Die Dokumentation erzählt anhand von Tagebüchern und Briefwechseln die berührende Geschichte dieses vergessenen Genies, lässt künstlerische Weggefährten wie Wladimir Aschkenasi, Halina Janowska oder Stephen Kovacevich zu Wort kommen. Ein Jahr lang begleitete das Filmteam David Pountney und Regisseur Keith Warner bei den Vorbereitungen bis zur Bregenzer Uraufführung der Oper "Der Kaufmann von Venedig". Regie: Mark Charles.

"Serafin on tour: Musikfestival Grafenegg" um 10.25 Uhr

Voriges Jahr besuchte der eine Intendant den anderen noch in Mörbisch bei der "Fledermaus", heuer erstattet Harald Serafin den Rückbesuch bei Rudolf Buchbinder, dem künstlerischen Leiter des Musikfestivals Grafenegg. In den sieben Jahren seiner Intendanz hat der früher hauptsächlich als "Tastentiger" bekannte Pianist Buchbinder aus Grafenegg ein Festival mit internationaler Strahlkraft gemacht. In bester Laune führt er seinen Freund Harald Serafin durch das herrschaftliche Festivalgelände zwischen Schloss und Wolkenturm und lädt ihn zu einer Konzertprobe mit Dirigent Charles Dutoit. Dass Klavier spielen noch immer zu seinen liebsten Hobbys zählt, beweist Rudolf Buchbinder dabei mit perlenden Klängen aus Edvard Griegs berühmtem Klavierkonzert. Gestaltung: Christian Reichhold.

"Kulturtipps" um 10.35 Uhr

Die Kulturtipps berichten unter anderem über die bevorstehenden Live-Auftritte der deutschen Punker Die Ärzte in Wien und Wiesen. Außerdem widmen sie sich dem Fest im Dialekt in der Wiener Arena und zeigen einen Bericht über die große Jörg-Immendorf-Ausstellung mit dem bezeichnenden Titel "Affentheater" in der Stadtgalerie in Klagenfurt.

