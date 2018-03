FPÖ-Leyroutz: Rechnungshof bestätigt den von den Freiheitlichen vorgeschlagenen Weg in Sachen Zukunftsfonds

Klagenfurt (OTS) - Der Rechnungshof hat in seinen jüngsten Bericht vorgeschlagen, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um den Zukunftsfonds aufzulösen und die Mittel hieraus in das Landesbudget zurückzuführen. In einer ersten Reaktion auf diesen Bericht stellt der Klubobmann der FPÖ Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, fest: "Wir Freiheitliche fühlen uns in unserem Weg und in unserer Richtung bestätigt, weil wir nämlich bereits seit längerer Zeit vorgeschlagen haben, den Zukunftsfonds aufzulösen und die Mittel zweckgebunden für die Schuldentilgung heranzuziehen, um damit das Landesbudget merklich zu entlasten." Nach Ansicht der Freiheitlichen sei es unsinnig, auf der einen Seite aufgrund der sicheren Veranlagungsvariante niedrige Zinsen zu erzielen, und auf der anderen Seite hohe Zinsen zu bezahlen. "Wir sind daher nach wie vor für die Auflösung des Zukunftsfonds, jedoch nur unter ganz strengen Spielregeln. So sollten bei einer Auflösung diese Geldmittel keinesfalls der Regierung zur Verfügung stehen, sondern sind ausschließlich für die Schuldentilgung zu verwenden. Wenn überhaupt kann darüber nachgedacht werden, dass ein Teil der Mittel zweckgebunden für konjunkturbelebende Maßnahmen am Arbeitsmarkt eingesetzt wird. Dazu müssen jedoch klare Richtlinien und Satzungen erstellt werden, dann sind wir diesbezüglich mit dabei", so Leyroutz. (Schluss)

