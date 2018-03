Schieder: SPÖ will Wirtschaftsstandort stärken, Faktor Arbeit entlasten, Kleinstunternehmer unterstützen

Kritik an ÖVP-Programm: Standort wird schlechtgeredet, Arbeitnehmer werden verunsichert

Wien (OTS/SK) - Wirtschafts- und finanzpolitische Positionen der SPÖ präsentierte SPÖ-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer Pressekonferenz am Dienstag. Zentrales Ziel der SPÖ sei die Stärkung des Wirtschaftsstandortes - durch Investitionen in Innovation und Reformen im Bildungssystem - sowie eine Entlastung des Faktors Arbeit durch eine Steuerstrukturreform und Reformen beim Eingangssteuersatz. Besonders annehmen will sich die SPÖ auch der Probleme der Eine-Person-Unternehmen und deren besserer sozialer Absicherung. Kritik kommt von Schieder an den wirtschaftspolitischen Plänen der ÖVP: Der Standort werde schlechtgeredet, Arbeitnehmer würden verunsichert, einige wichtige Themen und Gegenfinanzierung fehlen im VP-Programm gänzlich. ****

Den "unseriösen Studien der ÖVP" in Bezug auf den Wirtschaftsstandort hielt Schieder Zahlen entgegen: Seit 2008 wurden trotz der schweren Wirtschaftskrise über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen, die Direktinvestitionen sind laut Wirtschaftskammer um mehr als 15 Prozent gestiegen, Unternehmensgründungen liegen mit rund 35.000 pro Jahr langjährig auf hohem Niveau. Auch die Exportquote bewegt sich seit Jahren auf hohen 40 Prozent. Im Wettbewerbsindex der EU ist Österreich auf Platz 9 um einen Platz aufgestiegen, Österreich ist das zweitreichste Land der EU und das zwölftreichste der Welt. Schieders Fazit: "Es ist wichtig, dass dieser SPÖ-Kurs der ruhigen und sicheren Hand weitergeführt wird."

Im Zentrum der SPÖ-Wirtschaftspolitik steht dabei die Stärkung des Wirtschaftsstandortes - durch Investitionen in Jugendbeschäftigung, Bildungsreformen und eine Steuerreform, die Arbeitnehmer entlastet. Für diese Entlastung habe die SPÖ auch Vorschläge zur Gegenfinanzierung angeführt - durch die Verschiebung der Steuerbelastung in Richtung Vermögen und das Streichen von Ausnahmen. Vorstellbar ist für Schieder, dass eine solche Reform im Jahr 2014 beschlossen wird und Teile schon 2015 in Kraft treten. Dies sei "machbar" - im Gegensatz zu den Plänen im ÖVP-Wirtschaftsprogramm, "die freundlich gerechnet 15 Mrd. Euro kosten", so Schieder. Dabei würden allerdings Vorschläge zur Gegenfinanzierung - außer die Veräußerung von Büroflächen - völlig fehlen. Auch zu den Themen Jugendarbeitslosigkeit oder Eine-Person-Unternehmen gebe es kein Wort im VP-Programm, kritisierte der Staatssekretär.

Entschieden wandte sich Schieder gegen die "Verunsicherung der Arbeitnehmer durch den Zick-Zack-Kurs der ÖVP" in Sachen Frauenpensionsalter und Arbeitszeit. Der 12-Stunden-Arbeitstag würde weniger Nettoeinkommen bedeuten, die Ablehnung eines KV-Mindestlohns oder die vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters sei "volkswirtschaftlich ein falscher Kurs" und bedeuten in Summe Lohnkürzungen für die Arbeitnehmer. "Wenn der ÖVP der Standort wirklich wichtig wäre, dann würde Spindelegger seinen Parteifreund Neugebauer anrufen und auffordern, von der Bremse zu steigen."

Auch die Debatte um die angeblich so hohen Lohnnebenkosten müsse man faktenbasiert führen, fordert Schieder: Österreich habe nur die neunthöchsten Lohnnebenkosten in Europa, Länder mit höheren Arbeitskosten liegen wirtschaftlich vor Österreich. Wenn die Sozialpartner gemeinsam Modelle finden, die Lohnnebenkosten etwas zu senken, sei er dafür - die Finanzierung der sozialen Sicherheit müsse allerdings garantiert sein.

Besonders annehmen will sich die SPÖ in den nächsten Jahren der Eine-Person-Unternehmer - "im VP-Programm gibt es zu dieser Gruppe kein Wort". Diese seien mit 54 Prozent bereits die stärkste Unternehmergruppe und können auch zum Job-Motor werden, wenn sie ihre Betriebe vergrößern. Notwendig sei Unterstützung bei der Finanzierung, eine Liberalisierung der Gewerbeordnung und eine bessere soziale Absicherung, etwa durch die Abschaffung des Selbstbehalts beim Arztbesuch, skizzierte Schieder die wichtigsten SPÖ-Forderungen. (Schluss) ah/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum