SPÖ Kaiser: Nachhaltige Budgetkonsolidierung ohne Verwendung des Zukunftsfonds!

Kärnten braucht intelligente Sparmaßnahmen und keine Fatamorgana-Diskussion.

Klagenfurt (OTS) - Als entbehrlich bezeichnet SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser die durch einen Rechnungshofbericht zum wiederholten Male vom Zaun gebrochene Diskussion über die Verwendung der Mittel aus dem Zukunftsfonds.

Was Kärnten brauche seien intelligente, nachhaltige Reform- und Sparmaßnahmen und keine müßigen Diskussionen, über die sich politische Verantwortungsträger zu profilieren versuchen. "In Verantwortung gegenüber den Kärntnerinnen und Kärntnern nehmen wir die Anregungen des Rechnungshofes natürlich ernst", so Kaiser. Über effizientere Anlagemöglichkeiten für den Zukunftsfonds könne man immer nachdenken. Der SPÖ-Landesparteivorsitzende erinnert aber daran, dass die Zinserträge aus dem Zukunftsfonds bis 2014 bereits per Beschlüssen verplant seien und an den in der Budgetklausur beschlossenen Konsolidierungsweg:

"Wir halten uns an die koalitionäre Vereinbarung, Kärnten durch eine nachhaltige Budgetkonsolidierung aus dem von der Vorgängerregierung durch jahrlange unmoralische Steuergeldverschwendung verursachten finanziellen Jammertal heraus in eine bessere Zukunft zu führen", macht Kaiser deutlich. Dazu seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie der ausgelagerten Bereiche aufgefordert worden, Vorschläge über Sparpotentiale im Ausmaß von 10 (für 2014) bis 25 Prozent (für die gesamte Periode 2014-18) zu erarbeiten. Über die Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit dieser Vorschläge werde man dann in der nächsten Budgetklausur in wenigen Wochen politischen entscheiden.

