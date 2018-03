Steibl: ÖVP ermöglicht Familie UND Beruf

100 Millionen Euro jährlich für den Ausbau der Kinderbetreuung – ÖVP ist Partner der Familien, SPÖ will Zwangsjacken verpassen

67,3 Prozent(2012) - und die Geburtenzahlen – von 77.752 Geburten (2008) auf 78.952 Geburten (2012) - Wien, 20. August 2013 (ÖVP-PK) "Niemand soll sich zwischen Beruf und Familie entscheiden müssen. Die ÖVP, als Partner der Familien, setzt daher klar auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und investiert deutlich in den Ausbau der Kinderbetreuung", betont ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl. In den vergangenen fünf Jahren hat Familienminister Reinhold Mitterlehner den Bereich Kinderbetreuung intensiv gefördert, 80 Millionen Euro in die Hand genommen und damit rund 31.000 neue Kinderbetreuungsplätze geschaffen. "Allein für die Unter-Drei-Jährigen liegt der Zuwachs innerhalb der letzten fünf Jahre bei 21.400 betreuten Kindern", legt Steibl die Zahlen auf den Tisch. "Während die SPÖ, allen voran die Frauenministerin - die ihre Zuständigkeit in den letzten fünf Jahren wohl verschlafen hat -sich darauf begnügen, Erfolge schlecht zu reden, arbeite die ÖVP mit Volldampf an der Verbesserung der familiären Lebenssituationen", so die Familiensprecherin. ****

Reinhold Mitterlehner setzt den erfolgreichen Kurs nicht nur fort, sondern intensiviert ihn weiter: Mit jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich wird der Ausbau und die Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung vorangetrieben, wovon 50 Millionen Euro bereits heuer vorgezogen werden. Damit werden vor allem Plätze in der Kleinkindbetreuung geschaffen, die Öffnungszeiten verlängert und mehr qualifiziertes Personal für die Kinderbetreuung eingesetzt. Für Steibl liegen die Vorteile eines verbesserten Angebots in der Kinderbetreuung klar auf dem Tisch: "Damit erhöhen wir die Wahlfreiheit für Eltern deutlich und verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So konnte seit 2008 die Frauenbeschäftigungsquote gesteigert – von 65,8 Prozent (2008) auf erhöht werden. Zusätzlich

werden die Eltern durch eine gute Betreuung bei ihrer

unersetzlichen Erziehungsarbeit unterstützt und die Bildungschancen der Kinder erhöhen sich." Steibl abschließend: "Während die SPÖ Familien in Zwangsjacken stecken will, schreiben wir ihnen nicht vor, wie sie zu leben haben, sondern bieten ihnen Möglichkeiten. Die ÖVP ist Partner der Familien: Jüngst die Erhöhung der Familienbeihilfe, der kontinuierliche Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - so macht die ÖVP erfolgreiche Familienpolitik."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei www.twitter.com/oevp