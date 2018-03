Staffelrekord: 1.026.000 sahen siebente "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Folge

Nächste Folge am 26. August; am 25. August Spira-Klassiker "Am Brunnenmarkt"

Wien (OTS) - Rekordwert für "Liebesg'schichten und Heiratssachen":

Bis zu 1.026.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten Elizabeth T. Spiras Kultformat am Montag, dem 19. August - damit erreichte die siebente Folge der bereits 17. Saison einen Staffelrekord. Im Durchschnitt waren diesmal 964.000 Seherinnen und Seher dabei. Der Marktanteil lag bei 36 Prozent (26 Prozent bei E-49 Jahre).

Bereits am Montag, dem 26. August, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 die nächste Ausgabe der preisgekrönten rot-weiß-roten Kuppelshow auf dem ORF-Programm. Darin suchen wieder sieben neue Kandidatinnen und Kandidaten - vier Herren und drei Damen aus Wien, Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich und der Steiermark - nach der großen Liebe.

Alltagsgeschichte: Am Brunnenmarkt" am Sonntag, dem 25. August, um 21.55 Uhr in ORF 2

In dieser Folge der Serie "Alltagsgeschichte " porträtiert Elizabeth T. Spira den Brunnenmarkt in Wien-Ottakring. Der längste Straßenmarkt Europas zählt zur Hochburg fremdsprachiger österreichischer Bürgerinnen und Bürger: Türken, Bosnier, Serben, Inder und Chinesen bieten neben alteingesessenen Österreichern ihre Ware feil.

