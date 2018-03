Karas: Situation für Christen in Ägypten alarmierend

EU-Parlamentsvize: "Einmal mehr steht EU-Außenpolitik auf dem Prüfstand"

Brüssel, 20. August 2013 (ÖVP-PD) "Die Situation für koptische Christen in Ägypten ist überaus alarmierend. Die mutwillige Zerstörung von Kirchen und koptischen Einrichtungen darf nicht toleriert werden", so Othmar Karas, außenpolitischer Sprecher der ÖVP im EU-Parlament. Etwa zehn Prozent der 84 Millionen Ägypter sind Christen. In den vergangenen Tagen sind vermehrt christliche Einrichtungen Ziel von Angriffen geworden. "Einmal mehr steht die EU-Außenpolitik auf dem Prüfstand. Ich hoffe, dass sie nicht so wie beim Waffenembargo gegen Syrien versagt", so der Vizepräsident des Europäischen Parlaments. ****

Karas fordert vom morgigen Treffen der EU-Außenminister mehr Einsatz zur Wahrung der Religionsfreiheit, zur Stärkung des interreligiösen Dialogs und gegen Christenverfolgung in Ägypten. "Die EU muss alles tun, um einen verstärkten interreligiösen Weg, gegenseitigen Respekt und die Trennung von Staat und Kirche zu fördern. In Wahrheit ist der Umgang der Religionen untereinander der Schlüssel für eine nachhaltige Lösung des Problems und eine sichere Zukunft Ägyptens", so Karas.

"Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie die Situation in Ägypten täglich weiter eskaliert. Ägypten braucht neue, freie und faire Wahlen und eine konstitutionelle Reform zur Wahrung der Grundrechte im Land", so Karas. Die EU müsse mit starker und vereinter Stimme fordern, dass der Dialog zwischen den politischen Parteien in Ägypten wieder aufgenommen werde. "Es gibt keine Alternative zum Dialog", so Karas abschließend.

