Öllinger: Spindelegger auf den Spuren von Frank Stronach

ÖVP betreibt in Arbeitszeitdebatte WählerInnentäuschung pur

Wien (OTS) - "Die Arbeitszeit sollen sich ArbeitnehmerInnen und Unternehmen im Betrieb ausmachen - ohne Gewerkschaft, ohne Kollektivvertrag? Spindelegger will also die Gewerkschaft ausbooten und ArbeitnehmerInnen für weniger Geld länger arbeiten lassen!", kritisiert Karl Öllinger, Sozialsprecher der Grünen. "Spindeleggers Eiertanz zwischen ArbeitnehmerInnenrechten und den Entfesselungswünschen der Wirtschaft und Industrie wird von Tag zu Tag skurriler und peinlicher. Mit seiner Kampfansage an die Gewerkschaft gibt er eine billige Stronach-Kopie."

Spindelegger will längere Arbeitszeiten - ob 12 Stunden oder vielleicht sogar mehr, verrät er uns nicht - ohne Überstundenzuschläge. Dafür verspricht er im Ausgleich eine "vorgezogene Pensionierung". Das ist Wählertäuschung pur! Eine "vorgezogene Pensionierung" ist bekanntlich nur mehr mit Abschlägen möglich und kann auch nicht betrieblich vereinbart werden.

"Unterm Strich bleibt von Spindeleggers Vorschlag: länger arbeiten, weniger Lohn und weniger Pension. Der gute Mann ist wirklich entfesselt! Ein derartiges Vorwärts um 120 Jahre nach hinten wird es mit den Grünen jedenfalls nie geben", schließt der Grüne.

