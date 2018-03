Rauch: Lernt lesen, liebe Genossen!

SPÖ soll in eigenen Gewerkschaftsunterlagen nachlesen - ÖVP- Plan: Durch flexiblere Arbeitszeiten Jobsicherheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhen

Wien, 20. August 2013 (ÖVP-PD) "Und täglich grüßt das Murmeltier – bis heute haben sich die Genossen nicht die Mühe gemacht, das ÖVP-Programm sinnerfassend zu lesen und schlagen weiter mit Lügen und Bezichtigungen um sich. Noch einmal zur Aufklärung: Ein Zwölf-Stunden-Tag und verpflichtende Mehrarbeit sind nicht Teil des ÖVP-Programms, wie von der SPÖ dahergelogen", stellt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch in Richtung Darabos, Heinisch-Hosek, Schieder und Co. klar. "Michael Spindelegger und

die ÖVP haben die Konzepte für eine moderne Arbeitswelt und ein umfassendes Arbeitsplatz-Paket vorgelegt. Der Kern des ÖVP-Vorschlages zur Arbeitszeitflexibilisierung für die SPÖ noch einmal zum Mitschreiben: Arbeit soll dann geleistet werden, wenn sie anfällt. So kann vorhandene Arbeit besser aufgeteilt werden", so Rauch. In unterschiedlichen Lebensphasen setzen die Menschen unterschiedliche Schwerpunkte. Durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit und das Zeitwertkonto kann die Arbeit so verteilt werden, dass in bestimmten Phasen mehr Zeit für Familie und Freizeit bleibt. "Das ist ein großer Gewinn für die Lebensqualität", betont Rauch weiter: "Die Sozialisten sollen einmal in der eigenen Gewerkschaft nachfragen. In den offiziellen Schulungs-Unterlagen der Gewerkschaft sprechen sie sich nämlich auch für Arbeitszeit-Flexibilisierung aus." Für die Genossen zum Nachlesen: "Der Österreichische Gewerkschaftsbund unterstützt im Einzelnen folgende Positionen: […] Flexibilisierung der Arbeitszeit unter Wahrung der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern" (Bauer/Wall-Strasser, 2008: Liberalismus/Neoliberalismus, aktuelles Skriptum für die Bildungsarbeit des ÖGB, der Gewerkschaften und der Kammern für Arbeiter und Angestellte). ****

Während die SPÖ lediglich durch inhaltslose Rundumschläge und Themenarmut auffällt, arbeitet die ÖVP intensiv für die Familien und den Mittelstand in Österreich. "Wir werden diese weiter entlasten und die Arbeitswelt flexibilisieren. Während Frau Heinisch-Hosek nach fünf Jahren in der Regierung langsam aus ihrem Dornröschenschlaf kommt und merkt, dass sie Frauenministerin ist, hat die ÖVP bereits vieles in Sachen Familienförderung umgesetzt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich verbessert."

In den vergangenen fünf Jahren hat Familienminister Reinhold Mitterlehner 31.000 neue Kinderbetreuungsplätze geschaffen, zusätzlich werden für die nächste Legislaturperiode 100 Millionen Euro pro Jahr für den weiteren Ausbau in die Hand genommen. Der ÖVP-Manager abschließend: "Die ÖVP und Bundesparteiobmann Michael Spindelegger haben die Konzepte für eine erfolgreiche Zukunft! Die Sozialisten hingegen planen mit ihren Retro-Ideen einen Angriff auf die Familien, die heimische Wirtschaft und den Wohlstand."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch