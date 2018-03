Ärztekammer zu Weitergabe von Verschreibungsdaten

Warnung bereits vor über einem Jahr - genaue Aufklärung durch Marktforschungsinstitut gefordert - bei Rechtswidrigkeit Konsequenzen für Ärzte

Wien (OTS) - Die Ärztekammern haben bereits vor über einem Jahr die Ärztinnen und Ärzte nachdrücklich vor der Weitergabe von Verschreibungsdaten an das internationale Marktforschungsinstitut IMS gewarnt. In den an die niedergelassenen Ärzte gegangenen Rundschreiben wird dies unter anderem damit begründet, dass der Zweck der Erhebungen unklar sei. Im Weiteren hat die Datenschutzkommission auf die bereits am 4. April 2012 erfolgte Anfrage der Ärztekammer für Tirol festgestellt, dass eine Datenübermittlung nur dann rechtskonform sei, wenn eine vollständige Anonymisierung sichergestellt werde. Die alleinige Verantwortung dafür würden die betroffenen Ärzte tragen. Sollten die Ärzte nicht gewährleisten, dass die weitergegebenen Daten nicht auf Patienten zurückverfolgt werden können, so hätten sie mit Konsequenzen zu rechnen, sagte ÖÄK-Präsident Artur Wechselberger Dienstag in einer Aussendung.

Die Ärztekammer werde den Sachverhalt genau überprüfen und bei Verfehlungen Schritte einleiten.

Wie ÖÄK-Präsident Artur Wechselberger informierte, werde die Ärztekammer nun von IMS konkrete Aufklärung über die Vertragsinhalte sowie darüber verlangen, welche Ärzte welche Daten zu welchem Zweck übermitteln. Zusätzlich müsse die Frage der vollständigen Anonymisierung restlos aufgeklärt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Mag. Martin Stickler

Tel.: (++43-1) 513 18 33 - 14