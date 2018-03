VP-Stiftner: Die verfehlte und sture Politik von Vassilakou sorgt für komplettes Chaos in Wien

Wien (OTS) - "Die komplett verfehlte und sture Politik der grünen Verkehrsstadträtin sorgt für ein komplettes Chaos in Wien. Nicht nur, dass die Anrainer sowie die ansässigen Wirtschaftstreibenden in der Mariahilfer Straße vergrämt werden. Nun kommen auch noch die Öffi-Benutzer und die Busfahrer der Wiener Linien in die Ziehung", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen im Zuge der Neugestaltung der Mariahilfer Straße.

"Jetzt distanziert sich sogar schon der grün-affine Verkehrsplaner Harald Frey, der letzte Woche das Projekt noch in höchsten Tönen gelobt hatte, von der eigenwilligen Busspur in der Mitte der Fahrbahn. Die grüne Planungsmisere findet seine unrühmliche Fortsetzung und nun wird auch noch die Qualität für Öffi-Benutzer, die eigentlich ausgebaut werden sollte, weiter verschlechtert nur um diese Pläne durchzudrücken", so Stiftner weiter.

"Diese Umgestaltung dient lediglich als Prestigeprojekt der Grünen und zur Befriedigung von Klientelinteressen, ist aber nicht im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung, die diese eigenwilligen Pläne dezidiert ablehnt. Es ist hoch an der Zeit, dass Stadträtin Vassilakou endlich einlenkt, die berechtigten Bedürfnisse und Interessen ernst nimmt und die notwendigen Maßnahmen trifft", so Stiftner abschließend.

