Korun: Appell an ägyptische Militärs und "Muslimbrüder", gegenseitiges Blutvergießen zu beenden

Grüne: EU muss diplomatisch und politisch an einem Strang ziehen

Wien (OTS) - Dass die Gewaltspirale sich in Ägypten weiterdreht, zeigen die jüngsten Nachrichten: über 800 Tote, anhaltende Gewalt auf beiden Seiten, Übergriffe von islamistischen Gruppen und Journalisten, die durch Militärs erschossen werden.

"Die Zeichen stehen seit Tagen auf Eskalation - nun müssen die EU-Staaten bzw die EU-AußenministerInnen mit vereinten Kräften gegensteuern und den ägyptischen Machthabern klarmachen, dass Gewalt gegen die eigene Bevölkerung keine Rückendeckung findet", so Alev Korun, außenpolitische Sprecherin der Grünen.

"Wir müssen den Druck erhöhen, sei es über diplomatische Urgenzen, sei es über finanzielle Anreize, um die Übergangsregierung schnellstens zu demokratischen Neuwahlen zu bewegen", fordert die Grüne.

Durch demokratische Wahlen in Ägypten, bei denen alle gesellschaftlichen Kräfte eingebunden sind und friedlich teilnehmen können, besteht die Hoffnung, dass ein Zerfall Ägyptens in verfeindete, bewaffnete Lager verhindert wird.

Die Zwischenrufe des - von der Regierung im Rahmen des König Abdullah 'Dialogzentrums' hofierten - saudischen Prinzen Saud al-Faisal, man werde das Vorgehen in Ägypten weiter unterstützen und gegebenenfalls fehlende Finanzhilfen aus der EU ausgleichen - sind kontraproduktiv und unterstützen die Eskalation der letzten Tage und Wochen.

"Ich hoffe, dass die EU-AußenministerInnen am Mittwoch eine einheitliche und klare Haltung finden und unverzüglich Schritte setzen, um eine geschlossene Front für einen Stopp der Gewalt und demokratische Neuwahlen zu bilden."

