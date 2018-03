Freitag, ega: Schwuler Fußballer Marcus Urban liest aus "Versteckspieler"

FUSSBALL HAT VIELE GESICHTER lädt zu Diskussion ab 18.30 Uhr

Wien (OTS/SPW) - In keiner anderen Sportart wird der Umgang mit der Homosexualität so tabuisiert wie im Fußball. Marcus Urban war Mittelfeldspieler in der Zweiten Deutschen Liga. Er galt als großes Talent des Fußballs. Bis Anfang der 90er-Jahre stand er beim Zweitligisten Rot-Weiß Erfurt unter Vertrag. Dann beendete er plötzlich seine Karriere. Der entscheidende Grund dafür war seine Homosexualität.****

Am kommenden Freitag, 23. August 2013 lädt die Plattform "Fußball hat viele Gesichter" zu einer Lesung ins ega, Windmühlgasse 26. Marcus Urban liest ab 18.30 Uhr aus seiner Biographie "Versteckspieler". Im Anschluss findet eine Diskussion statt. Moderieren wird Anna Michalski (Krone Hit Radio). Die Begrüßung übernimmt Schober Marcus (Bildungssekretär der SPÖ Wien), einleitende Worte kommen von Peter Traschkowitsch (Bundesvorsitzender SoHo -Verein Sozialdemokratie & Homosexualität).

Alle Interessierten und selbstverständlich alle Medien sind herzlich eingeladen!

Ort: 6., ega, Windmühlgasse 26

Beginn: Freitag, 23. August 2013, 18.30 Uhr

