Gesundheitsgespräche Alpbach 2013: Gesundheitsreform ist kein Prozess mit Ablaufdatum- Patient im Mittelpunkt

Hochkarätig besetzte Diskussionsrunde zum Thema "Die Zukunft der Gesundheitsreform 2013-2018"

Wien (OTS/PWK576) - "Die Zukunft der Gesundheitsreform 2013 -

2018. Anforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung" - unter diesem Motto stand der Talk des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) beim Europäischen Forum Alpbach 2013. Die hochkarätig besetzte Diskussionsrunde fand in Kooperation mit der Plattform Gesundheitswirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich statt.

Gemeinsam mit Finanzministerin Maria Fekter, Gesundheitsminister Alois Stöger und Arbeits- und Sozialminister Rudolf Hundstorfer diskutierten Repräsentanten der Sozialpartner, der Länder, der Sozialversicherung und der forschenden pharmazeutischen Industrie und zeigten Handlungsfelder für das Regierungsprogramm im Bereich Gesundheits- und Sozialpolitik auf.

Fazit: Die Gesundheitsreform darf kein Prozess mit Ablaufdatum sein - und der Patient muss bei allen Reformbemühungen im Mittelpunkt stehen.

Das Thema Prävention und Gesundheitsförderung sollte außerdem in allen Politikbereichen angesiedelt werden, waren sich Stakeholder und Experten einig. Auch erfolgreiche Anreizmodelle wie jenes der SVA könnten weiter ausgebaut und auf andere Bereiche ausgedehnt werden. Als Signal in diese Richtung könnte etwa ein "Tag der Bewegung" eingeführt werden.

Weitere wichtige Eckpunkte der Diskussion: Das Durchforsten von Über- und Unterversorgungen im Gesundheitssystem brächte wesentliches Effizienzpotenzial. Kardinaler Punkt eines Qualitätsmanagements in der Versorgung ist Transparenz - sie ist gleichzeitig das günstigste Steuerungsmittel.

Einigkeit herrschte auch darüber, dass Bewusstseinsbildung in Sachen Gesundheit möglichst früh einsetzen sollte. Dabei gehe es nicht nur darum zu predigen, sondern Gesundheit schon im Kindergarten und in der Schule durch frühe Hilfe "erlebbar" zu machen, erläuterte Martin Gleitsmann, Leiter der sozialpolitischen Abteilung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Initiator der Plattform Gesundheitswirtschaft. "Das Initiieren von Pilotprojekten ist zu wenig. Wir müssen stattdessen echte Veränderungsprozesse entwickeln und nachhaltig implementieren."

Ingo Raimon, Präsident vom Forum der pharmazeutischen Industrie (FOPI), hob hervor, dass vor allem eine frühe Intervention erforderlich ist, um die Progression der chronischen Krankheiten zu verhindern. "Der Nutzen des innovativen Arzneimittels für das Gesamtsystem muss stärker dargestellt werden. Hier gilt es, eine Innovationskultur in Österreich zu entwickeln."

