EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group / Rumänien: Vienna Insurance Group vermindert den Firmenwert um 75 Mio. Euro

20.08.2013

Die anhaltend schwierige Lage am rumänischen Versicherungsmarkt hat das Management der Vienna Insurance Group zu einer geänderten Einschätzung hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklungsmöglichkeiten in Rumänien geführt. Im Rahmen der traditionell vorsichtigen Bewertungspolitik des Konzerns wurde daher die Werthaltigkeit des Firmenwerts des Segments Rumänien Nicht-Leben einer außerordentlichen unterjährigen Analyse auf Basis aktueller Daten zum Ende des 1. Halbjahres 2013 unterzogen. Diese Überprüfung veranlasst das Management zur Durchführung einer Wertminderung in Höhe von 75 Mio. Euro.

Emittent: Vienna Insurance Group

