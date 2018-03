Trockensteinmauern: Ein Werk für Generationen und Heimat für viele Tierarten

MA 49 und Biosphärenpark Wienerwald luden zum Trockensteinmauerkurs in den Lainzer Tiergarten

Wien (OTS) - Rund ein Dutzend Interessierte nahmen Anfang August im Lainzer Tiergarten die Gelegenheit wahr und erlernten die jahrhundertealte Fertigkeit, eine Trockensteinmauer zu errichten. Nach einer theoretischen Einführung legten die Teilnehmer selbst Hand an und errichteten in nur drei Tagen eine Trockensteinmauer, die die nächsten Generationen überdauern soll. Zu finden ist die Trockensteinmauer direkt neben den Biosphärenpark-Infopoint beim Nikolaitor. Mit integriert wurden Nützlingsunterkünfte aus Hartholz, welche von der MA 49 zur Verfügung gestellt wurden.

In den letzten Jahren erlebt die alte Handwerkskunst des Trockensteinmauerns in ganz Österreich einen Aufschwung. Mauern, Kräuterspiralen, Hochbeete, Sitzbänke, Steintreppen und sogar Steinhütten entstehen und verzieren Bauernhöfe, ländliche Gärten, Kellergassen oder befestigen Böschungen. Der Trockenbau von Steinmauern - das heißt das Bauen eines Mauerwerkes durch Legen und Verkeilen der Steine ohne Zement - ist ein uraltes, traditionelles Handwerk. Der Dimension des Bauwerkes sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Hervorragender Lebensraum für viele Arten

Bei fachkundiger handwerklicher Fertigung halten diese Mauern aufgrund ihrer Wasserdurchlässigkeit heftigen Niederschlägen wesentlich besser Stand als Betonmauern - oft über Jahrhunderte hinweg.

"Die Trockensteinmauern sind bei Frost und Pflanzenbewuchs elastischer, passen sich an und sind durch die Reibung der Steine dennoch stabil. Trockensteinmauern benötigen kaum Energie für ihre Errichtung und schonen so die Umwelt.

Für zahlreiche Tierarten wie Insekten, Reptilien, Amphibien ja sogar Fledermäuse bieten sie außerdem einen hervorragenden Lebensraum", so Forstdirektor DI Andreas Januskovecz.

"Trotz der vielen Vorteile geriet die Trockenbauweise in den letzten 60 Jahren in Vergessenheit. Durch ein internationales Projekt unter Beteiligung der Wein- und Obstbauschule Krems konnte das Wissen gerade noch rechtzeitig an eine junge Generation weitergegeben werden. Seit einigen Jahren werden nun Kurse zum Trockenmauerbau im Umfeld von Krems durchgeführt. Durch die Kooperation zwischen Biosphärenpark Wienerwald und Wein- und Obstbauschule Krems werden auch im Wienerwald Kurse angeboten", erläutert Biosphärenpark-Direktorin Mag.a Hermine Hackl.

Auch 2014 werden wieder Kurse im Biosphärenpark angeboten:

In den vergangenen Jahren wurden bereits ein Dutzend 3-tägige Kurse zur Errichtung von Trockensteinmauern direkt im Biosphärenpark Wienerwald angeboten, etwa 250 Tonnen Material wurde so zu etwa 200 lfm Trockensteinmauer - einer wertvollen Struktur in den Weinbaulandschaften.

"Das nächste Mal haben Interessierte die Gelegenheit, im Frühjahr und Sommer 2014 einen Trockensteinmauer-Kurs zu besuchen", so Projektleiterin Mag.a Ines Lemberger. Die genauen Termine werden mit Jahresende unter www.bpww.at bekannt gegeben.

Der Biosphärenpark Wienerwald (Modellregion für Nachhaltigkeit):

Der Wienerwald wurde 2005 mit dem UNESCO-Prädikat Biosphärenpark ausgezeichnet und ist damit einer von 621 Biosphärenparken in 117 Staaten und europaweit der einzige am Rande einer Millionenstadt. Er umfasst eine Fläche von 105.000 Hektar und erstreckt sich über 51 Niederösterreichische Gemeinden und sieben Wiener Gemeindebezirke. Rund 750.000 Menschen sind in dieser Lebensregion zu Hause. Die durchgeführten Projekte sollen möglichst alle Aspekte der Nachhaltigkeit beinhalten, also Ökologie, Ökonomie und Soziales berücksichtigen.

