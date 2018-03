Neuer Chef für Planungsabteilung

Wien (OTS) - Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte am Dienstag dem neuen Chef der für Stadtentwicklung und Stadtplanung zuständigen Magistratsabteilung 18 Dipl.-Ing. Andreas Trisko sein Bestellungsdekret. Die Neubesetzung des Postens war durch einen Karrieresprung des früheren Abteilungsleiters ausgelöst worden:

Dipl.-Ing. Thomas Madreiter ist seit Jänner 2013 als Gruppenleiter im Geschäftsbereich Bauten und Technik der Magistratsdirektion Planungsdirektor der Stadt Wien.

Zum Amtsantritt seines Nachfolgers an der Spitze der MA 18 waren auch Ressortchefin Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou, Personalstadträtin Sandra Frauenberger und Stadtbaudirektorin Dipl.-Ing.in Brigitte Jilka gekommen. Die Glückwünsche der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten überbrachte deren Vorsitzender Christian Meidlinger.

Interimistisch war die Abteilung in den letzten Monaten von Dipl.Ing.in Angelika Winkler geleitet worden, der für ihre ausgezeichnete Arbeit gedankt wurde.

Der neue Abteilungsleiter Andreas Trisko (48) studierte Architektur sowie Raumplanung und Raumordnung an der Technischen Universität Wien. 2001 kam er zur Stadt Wien. Er war den Großteil seiner bisherigen Dienstzeit in den für Stadtteilplanung und Flächennutzung zuständigen Abteilungen tätig. Nach deren Zusammenführung in die MA 21 war er zuletzt Abteilungsleiter-Stellvertreter.

Vizebürgermeisterin Vassilakou betonte, dass es besonders wichtig sein werde, die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft noch stärker und besser in den Wachstumsprozess der Stadt einzubinden.

Stadträtin Frauenberger hob hervor, dass die "Smart City" Wien auch sozial zu denken sei und wies auf die Herausforderung Diversität hin. Es gehe um ein gutes Zusammenleben in der wachsenden Stadt.

Magistratsdirektor Erich Hechtner ging auf die komplexen Herausforderungen ein, vor denen die Stadtplanung gegenwärtig steht. Wien ist eine wachsende Stadt und wird aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahrzehnten weiter wachsen. Die damit verbundenen Anforderungen, nicht zuletzt an die Stadtplanung, sind enorm: Innere Stadterweiterung, Verdichtung und die für den notwendigen zusätzlichen Wohnraum erforderliche technische und soziale Infrastruktur sind nur durch vielfältig vernetzte Prozesse steuerbar. Dabei müssen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und -nicht zuletzt - Bürgerinnen und Bürger in geeigneten Formen kommunizieren, um zu akzeptablen Lösungen zu kommen. Ohne Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger sei erfolgreiche Stadtentwicklung nicht denkbar, betonte der Magistratsdirektor. (Schluss)

