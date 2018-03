AK Moritz zu Kinderbetreuung: "Rasch Gespräche mit Ländern"

Frauenbarometer zeigt Notwendigkeit von Ausbau der Kinderbetreuung

Wien (OTS) - "Die AK erwartet von der nächsten Bundesregierung, dass die kürzlich vom Ministerrat beschlossene Vereinbarung über 400 Millionen Euro an Bundesmittel für den Ausbau der Kinderbetreuung auch umgesetzt wird, und rasch die Gespräche mit den Ländern aufgenommen werden", sagt Ingrid Moritz, Leiterin der Abteilung Frauen Familie in der AK. "Das Frauenbarometer zeigt einmal mehr, dass Investitionen in die Kinderbetreuung dringend notwendig sind." Die bisherigen Bundeszuschüsse für den Ausbau der Kinderbetreuung haben wichtige Impulse für vermehrte Anstrengungen von Ländern und Gemeinden gesetzt, das zeigt sich auch in der Kindertagesheimstatistik.

Seit Start des Bundeszuschusses 2008 wurden die Investitionen in Kinderbetreuung von Ländern und Gemeinden über 50 Prozent von 1,2 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden erhöht, die Zahl der Plätze in Kinderkrippen sind um 50 Prozent bzw. 8.500 Plätze gestiegen. Moritz:

"Die Anreize haben gewirkt, müssen aber in der kommenden Regierungsperiode verstärkt werden. Ziel muss sein, dass alle Eltern, die eine Kinderbetreuung benötigen, diese auch in erreichbarer Nähe, mit ganztägigen und ganzjährigen Öffnungszeiten und entsprechender Betreuungsqualität vorfinden."

