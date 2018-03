Aubauer zu Schwarzarbeit: Zuverdienstgrenzen für vorzeitig Pensionierte endlich flexibilisieren!

Ruhens- und Wegfallensbestimmung sind unnötige Steine im Weg der Leistungswilligen. Im ersten Schritt wenigstens deutschen Weg beschreiten!

Wien (OTS) - Zu den heute bekannt gegebenen aktuellen Zahlen zur Schwarzarbeit in Österreich hält Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat fest:

"Die Zeit der Flexibilisierung unserer Arbeitswelt ist gekommen. Das muss auch für den Zuverdienst vorzeitig Pensionierter gelten. Rund 100.000 Menschen arbeiten nach dem - oft unfreiwilligen -vorzeitigen Antritt einer gesetzlichen Pension (ASVG, Gewerbe, Bauern). Oft in ganz anderen Branchen als früher im Erwerbsleben, oft nur an einigen Tagen im Monat, zumeist um Engpässe einzelner Unternehmen auszugleichen. Sie alle haben ein Problem: Die Ruhens-und Wegfallensbestimmungen (sog. Zuverdienstgrenzen), die zu einem Verlust von Pensionsteilen oder sogar der gesamten Pension führen, wenn das Zusatzeinkommen die vorgegebenen Grenzen überschreitet. In vielen Fällen führt dies lt. Experten auch zu Schwarzarbeit, durch die dem Staat wichtige Sozialversicherungs- und Steuereinnahmen entgehen. Hören wir auf, den Leistungswilligen Senioren im Wege zu stehen. Schaffen wir endlich die Tagesgrenze bei den Zuverdienstgrenzen (Anm.: von nicht einmal 30,- Euro!) ab und flexibilisieren wir die Monatsgrenze! Seniorenbund und ÖVP haben diesen Punkt in ihr Zukunftsprogramm für die nächste Legislaturperiode aufgenommen - es duldet keinen längeren Aufschub!"

"Freilich muss man dabei darauf zu achten, dass dadurch nicht neue Anreize für Zwangspensionierungen, kein neuer Ansturm auf Frühpensionen, entsteht. Die Abschaffung der Tagesgrenze ist in diesem Zusammenhang sicher kein Problem. Bei den Monatsgrenzen könnte man im ersten Schritt zumindest den Weg gehen, den Deutschland zuletzt eingeschlagen hat: Dort dürfen vorzeitig Pensionierte durch ihren Zuverdienst in Summe so viel erwirtschaften, wie in den letzten aktiven Arbeitsjahren. Diese Schritte sind umgehend zu setzen. Mittelfristig müssen sämtliche Hürden, die der Leistung Älterer im Wege stehen können, beseitigt werden", erklärt Aubauer abschließend zu Details und Zeitplan.

