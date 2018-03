FPÖ-Linder: Plakatverbot wird zum Problem für Vereine

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf heutige Medienberichte wonach vor allem Vereine unter dem Plakatverbot in Kärnten zu leiden haben hält der Vizepräsident des Kärntner Gemeindebundes Bürgermeister NAbg. Max Linder Folgendes fest: "Nun kommen Rot und Schwarz darauf, was sie hier angerichtet haben. Durch das Plakatverbot kommen viele Vereine zum Handkuss, weil sie für jedes Plakat eine Genehmigung der Gemeinde benötigen und dadurch mit zusätzlichen Kosten konfrontiert sind", zeigt Linder auf. Auch die Werbebranche würde unter den sinkenden Auftragszahlen leiden.

Interessant sei auch, dass die SPÖ sich groß damit rühme, auf Plakate im Nationalratswahlkampf zu verzichten und stattdessen Strohballen, Strohmänner usw. zum Einsatz bringen werde. "Die SPÖ hat wohl vergessen, dass auch diese Art der Werbung unter das Plakatverbot fällt. Jeder Bürgermeister wäre gut daran beraten sich an die gesetzlichen Regelungen zu halten und diese illegalen Strohwerbungen zu entfernen", betont der freiheitliche Abgeordnete.

Abschließend hält Linder fest, dass es schon bemerkenswert sei, dass sich gerade der Gemeindebund nun für die Aufhebung des Plakatverbotes stark mache. "Im Frühjahr hat der Gemeindebund dieses Gesetz, trotz der Kritik der Freiheitlichen noch gutgeheißen", so Linder.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404