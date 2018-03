Regina Sommer ist FEMtech-Expertin des Monats August

Wien (OTS/BMVIT) - Um die Leistungen von Frauen und die Wichtigkeit von weiblicher Kreativität und der weiblichen Perspektive im Technologie- und Forschungsbereich sichtbar zu machen, wählt eine interdisziplinär besetzte, unabhängige Jury aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Personalmanagements eine herausragende Expertin aus der FEMtech Expertinnendatenbank auf dem Gebiet der Forschung und Technologie zur "FEMtech-Expertin des Monats". Im August konnte die Lebensmittel- und Biotechnologin Regina Sommer die Jury von sich überzeugen. ****

Wenn es zum Thema Wasser und Hygiene kommt ist die Niederösterreicherin Ansprechpartnerin Nummer eins. Seit 1998 leitet sie die Abteilung Wasserhygiene am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien. Ein Jahr später hat Sie dort habilitiert und ist seit 2000 Professorin für Wasserhygiene.

Ihre Berufslaufbahn hat sie ganz dem Schwerpunkt Wasser und Hygiene verschrieben, was sich in zahlreichen Projekten, die sie leitet und durchführt wiederspiegelt. So ist sie unter anderem verantwortlich für die akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle Hygiene Wien (an der Medizinischen Universität Wien), Leiterin des Wasser-Technikum Wiental und Co-Leiterin des ICC Water and Health (gemeinsam mit TU Wien). Neben der Professur und den leitenden Positionen ist Sommer auch maßgeblich an zahlreichen laufenden Forschungsprojekten beteiligt wie beispielsweise "Ground Water Ressource Systems UV-Inaktivierung von Mikroorganismen". Sommer hat auf der Universität für Bodenkultur Lebensmittel- und Biotechnologie studiert und dort auch ihre Doktorarbeit geschrieben und wurde 1992 und 2000 mit dem Österreichischen Hygiene-Preis ausgezeichnet.

Hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern im technischen und naturwissenschaftlichen Arbeitsbereich sieht Sommer klare Vorteile darin, jungen Frauen ihre eigene Begeisterung für ein spezielles Fachgebiet weiterzugeben. Es gilt jungen Menschen die Vorteile und die Zukunftsfähigkeit verschiedener Fachgebiete näher zu bringen, um sie längerfristig zu motivieren, ihre Interessen zu vertreten und sich zu vertiefen. Die Lebensmittel- und Biotechnologin ist momentan Mentorin von drei PhD-Studentinnen an der Medizinischen Universität Wien und hat hier die Möglichkeit, ihre Erfahrungen weiterzugeben.

Sommer ist verheiratet und hat zahlreiche spannende Hobbies, die sie auch in oder an ihr Element Wasser führen wie Tauchen und Reisen, für die sie sich trotz ihrer umfassenden Tätigkeiten genug Platz schaffen kann.

