ÖGB-Oberhauser: Wir befinden uns auf dem richtigen Weg

Ergebnisse des 6. Frauenbarometers bestätigen Forderungen der ÖGB-Frauen

Wien (OTS/ÖGB) - "Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Die Um- und Durchsetzung wird gelingen, wenn wir in Koalition mit den fortschrittlichen Männern entsprechenden Druck machen", zeigt sich ÖGB-Frauenvorsitzende und Vizepräsidentin Sabine Oberhauser erfreut über die aktuellen Ergebnisse des sechsten Frauenbarometers, die heute von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek vorgestellt wurden. "Ob Ausbau der Ganztagsbetreuung im Kindergarten sowie von Ganztagsschulen, der gesetzliche Papamonat und der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr, die hohe Zustimmung sowohl der Frauen als auch der Männer sehe ich als politischen Auftrag zur raschen Umsetzung", stellt Oberhauser fest.++++

Sowohl bei der Kinderbildung als auch beim Ausbau der Ganztagsschulen seien gerade in den vergangenen Monaten einige Maßnahmen, wie beispielsweise das Familienpaket mit dem Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen, gesetzt worden, die nun rasch umgesetzt gehören, so die ÖGB-Frauenvorsitzende. "Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben und abwarten. Ganz im Gegenteil, wir müssen auch in den nächsten Jahren enormen Druck sowohl von den Frauen als auch den Männern machen, um weitere Erfolge auch im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Privat zu erzielen", fordert Oberhauser.

Dazu gehören beispielsweise die Ausweitung des Rechtsanspruches auf Elternteilzeit unabhängig von der Betriebsgröße und Beschäftigungsdauer, die Förderung von Programmen zum Wiedereinstieg nach der Elternkarenz. Oberhauser: "Im ÖGB sind unsere Forderungen keine klassischen Frauenforderungen, sondern durch den Beschluss des ÖGB-Bundeskongresses Forderungen der Gesamtorganisation. Damit von Frauen und Männern gemeinsam! Ein Beispiel das gerne Schule machen kann."

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

Franz Fischill

Tel.: (01) 534 44/39 266

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at