Einladung IV-PK "Alpbacher Wirtschaftsgespräche 2013", 27.8.2012, 10.00 Uhr, Gasthof Jakober, Alpbach

mit IV-Präsident Mag. Georg Kapsch und IV-Generalsekretär Mag. Christoph Neumayer

Wien (OTS/PdI) - Sehr geehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

auch in diesem Jahr organisiert die Industriellenvereinigung (IV) gemeinsam mit dem Forum Alpbach die "Alpbacher Wirtschaftsgespräche 2013", die heuer unter dem Motto "Real- und Finanzwirtschaft: Ein gespaltenes Verhältnis?" stehen. Zum Auftakt der Wirtschaftsgespräche am 27. August präsentiert die Industrie traditionell Positionen zu gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Fragen in Zusammenhang mit dem Tagungsthema sowie zu aktuellen Fragen.

Wir dürfen daher herzlich einladen zur Pressekonferenz

"Alpbacher Wirtschaftsgespräche 2013"

mit

Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung

Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung

Zeit: Dienstag, 27. August 2012, 10.00 Uhr

Ort: Gasthof Jakober, Hnr. 169, 6236 Alpbach

einladen.

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen

zu dürfen.

Mit besten Grüßen

Dr. Raphael Draschtak

Bereichsleiter Marketing & Kommunikation

"Alpbacher Wirtschaftsgespräche 2013"



Datum: 27.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Gasthof Jakober

6236 Alpbach



Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien