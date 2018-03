VP-Juraczka: Wann kommt der Stau-Informations-Beauftragte?

Geben Hoffnung nicht auf, dass auch SPÖ in der Verkehrspolitik wieder etwas zu sagen hat

Wien (OTS) - "Offenbar hat die rot-grüne Stadtregierung die dramatische Situation am Wiener Arbeitsmarkt erkannt und startet jetzt erste Gegenmaßnahmen. Zusätzlich zu den bestehenden Kapperl-Truppen und den 17 Beauftragten der Stadt Wien stellen die Wiener Linien nun ein eigenes Kontingent an Fußgänger-Wegweis-Beauftragten für die Busspur in der neuen Fußgängerzone. Spätestens ab Schulbeginn werden dann wahrscheinlich auch eigene Stau-Informations-Beauftragte in den Hauptverkehrsrouten rund um die Mariahilfer Straße tätig werden" vermutet der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka.

"Gesucht wird wohl bald auch ein/e Beauftragte/r für "Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung". Diese Position in der Stadtregierung sollte aus unserer Sicht dringend neu besetzt werden. Und wir geben die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass auch der größere Koalitionspartner SPÖ in der Verkehrspolitik wieder etwas zu sagen hat", so Juraczka abschließend.

