VP-Leeb ad Prater-Vorplatz: Ein Stadtrat der "Nichtzuständigkeit"

Pratervorplatz gleicht einer Geisterstadt

Wien (OTS) - "Offenbar glaubt Stadtrat Oxonitsch in der Causa Prater-Vorplatz ähnlich verfahren zu können wie in anderen Skandalfällen seines Ressorts (Stadthallenbad, Lehrermangel):

Verschweigen, Vertuschen, Unter-den-Teppich-Kehren und Aussitzen" so Gemeinderätin Isabella Leeb heute in einer knappen Reaktion.

Dies werde man aber auch hier nicht zulassen, so Leeb, die gespannt auf die Beantwortung der von ihr Anfang Juli eingebrachte Anfrage zu dem Skandal wartet - nach dem Bauskandal am Prater-Vorplatz droht durch die Pleite des größten Pächters der nächste Millionen-Skandal. Erst explodierten die Baukosten unter Oxonitschs glückloser Vorgängerin Grete Laska von 32 auf 60 Millionen Euro, die sich dann ob der unter ungeklärten Umständen verschwundenen Steuermillionen mehr Tagesfreizeit gönnen durfte. Und jetzt ist der größte Pächter in Konkurs. Einer der Gläubiger: die Stadt-Wien-Tochter "Prater Service GmbH" und damit der Wiener Steuerzahler. Mittlerweile ist auch dieser Teilaspekt der Causa Prater-Vorplatz ein Fall für die Gerichte.

"Das Projekt war von Anfang an ein einziges Desaster. Weder war die Stadt in der Lage das Projekt ohne Skandale zu bauen noch klappt bis heute die Vermietung/Verpachtung des Prater-Vorplatzes. Der Großteil der Flächen steht leer. Der Pratervorplatz gleicht einer Geisterstadt" so Leeb. Als Schande bezeichnet Leeb das Verhalten der Grünen, die seit Unterfertigung des Koalitionsabkommens in der Causa kein Wort mehr zu sagen haben. Offenbar war ein Stillschweigen der Grünen Voraussetzung für ein Zustandekommen der Rot-Grünen Rathauskoalition. "Eva deckt auf, Maria deckt zu" so Leeb, die zugleich den eigentlich ressortzuständigen Stadtrat, Christian Oxonitsch auffordert, sich seiner Verantwortung zu stellen.

Stadtrat Oxonitsch, so Leeb, der sich bekanntermaßen für nichts in seinem Ressort verantwortlich fühlt, weder für das Desaster rund ums Stadthallenbad noch für die desaströsen Trainingsbedingungen für Spitzensportler in der angeblichen Sportstadt Wien, noch für die verheerenden Bildungsergebnisse an Wiens Pflichtschulen, zeigt auch in diesem Fall vollkommenes Desinteresse. Mittlerweilen hat er eine vollkommen neue Qualität des amtsführenden Stadtrates geschaffen -den "Nicht zuständigen" Stadtrat.

Ob sich die Wienerinnen und Wiener diese Ignoranz allerdings noch lange gefallen lassen werden, bleibt die berechtigte Frage. "Wir wollen alle Fakten auf den Tisch. Der Prater-Vorplatz kostete Wiens Steuerzahler bereits ein Vermögen an Steuergeldern. Die fragwürdige Rolle der SPÖ/Stadt Wien in dieser Causa bedarf lückenloser Aufklärung" so Leeb abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at