Pressegespräch: Präsentation der Marktforschung "Virtuelle Pillen - reale Gefahr"

Alpbach (OTS) - Im Rahmen der Alpbacher Gesundheitsgespräche präsentierte und kommentierte die Apothekerkammer Oberösterreich die Ergebnisse der Marktforschung "Virtuelle Pillen - reale Gefahr". Die Erhebung wurde Anfang Juli 2013 vom market Institut durchgeführt, befragt wurden 507 Personen. Die Marktforschung untersuchte das Online-Kaufverhalten bei Arzneimittel und die dabei wahrgenommenen Vor- und Nachteile sowie das Kaufverhalten und die Zufriedenheit der Österreicher beim Arzneimitteleinkauf in der Apotheke.

Die Bereitschaft der Österreicher, Medikamente, rezeptpflichtige oder nicht, über das Internet zur bestellen ist rasant gestiegen. 22% der Österreicher im Internet haben bereits Medikamente im Netz bestellt, ein weiteres knappes Viertel kann sich das vorstellen. Ein signifikanter Anstieg gegenüber 2007, als nur 2% tatsächlich bestellt hatten, und 14% es erwogen. 6% der Österreichischen Bevölkerung ab 50 Jahre und älter bestellen regelmäßig Medikamente im Internet

Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer und Institutsvorstand von market Marktforschung erklärt: "Passend zur stärkeren Nutzung werden auch 'Vorteile' einer Medikamentenbestellung im Internet als signifikant stärker erlebt als in der letzten Befragung. Die als am stärksten empfundenen Vorteile sind Bequemlichkeit, Diskretion und besserer Preis." Besonders hoch ist hier der Anteil der 16 bis 29 Jährigen sowie jener Österreicher mit Matura oder jener die eine Universität besucht haben, wobei für diese auch das Thema Diskretion eine wichtige Rolle spielt. 41% der Bevölkerung schätzen das Preis-Leistungsverhältnis einer Online-Bestellung als besser ein als bei einem Einkauf in einer österreichischen Apotheke, bei einem Drogeriemarkt oder beim Arzt.

Vorsicht beim Onlinekauf von Arzneimitteln

Vorsicht ist laut Erhebung beim Medikamentenkauf im Internet nach wie vor angesagt. Die Einschätzung der Nachteile ist 2013 sogar höher als 2007. Als Nachteile wahrgenommen werden: Personen könnten Medikamente einnehmen, die nicht für sie geeignet sind (90%), die fehlende Beratung durch einen Arzt oder Apotheker was zu einer nicht fachgerechten Einnahme führen kann (84%), daß auch minderjährige jederzeit ein Medikament bestellen und einnehmen können (81%) sowie die Tatsachen, daß das Medikament die falsche Dosis enthalten kann (79%) oder in Österreich gar nicht zugelassen ist (77%).

Neben den bereits wahrgenommenen Risiken weist Mag. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich, auf weitere bisher eher wenig bekannte Risiken eines Onlinekaufs hin:

"Zum einen ist die Frage der Haftung, im Fall gesundheitlicher Schäden nicht gesetzlich geregelt, zum anderen ist zum Beispiel die Transportlogistik nicht nachvollziehbar", und kommentiert weiter:

"Wir alle verfügen über einen großflächiger Zugang zu Information und Wissen, diese muss aber gebündelt werden. Beim Onlinekauf von Medikamenten werden die Verbraucher zum Patienten, die nun über das Internet weitgehend unbegleitet von Fachexperten Arzneimittel einkaufen und die Risiken einer falschen Medikation nicht einschätzen können." Die 2014 kommende Liberalisierung im Versandhandel stehe im Widerspruch zu den Bemühungen um die Patientensicherheit durch E-Health, bei der Arzt, Spital und Apotheker eine umfassende Dokumentation über die verordneten und ohne Rezept eingekauften Medikamente schaffen. "Hier wird kritiklos liberalisiert und ein hohes Maß an Eigenverantwortung der Bevölkerung gegenüber ihrer Gesundheit verlangt", führt Mursch-Edlmayr weiter aus.

Hohe Zufriedenheit mit den österreichischen Apotheken

Generell sind die Österreicher laut Studienergebnis mit der klassischen Apotheke sehr zufrieden (70%) mit dem stationären Verkauf in der Apotheke: eine hohe Frequenz, eine hohe Identifikation und eine hohe Zufriedenheit - sowohl auf der fachlichen Ebene als auch hinsichtlich der Freundlichkeit. Die Verfügbarkeit des gewünschten Produktes, das Ambiente, die zum Produkt gegebenen Informationen zur Anwendung wurden durchweg sehr positiv bewertet. Der Bereich ergänzender, zusätzlich angebotener Leistungen wurde von den Befragten weniger gut bewertet. Hier ortet Mag. Dr. Mursch-Edlmayr ein Defizit. Die Marktforschung zeigt, dass jeglicher, zusätzlicher Service von seiten der Apotheke, sei es weiterführende Beratung, das Eingehen auf weitere Bedürfnisse der Patienten oder das Anbieten weiterer Produkte, die Zufriedenheit mit dem Besuch in der Apotheke wesentlich erhöht: "Wir müssen die Menschen noch aktiver begleiten. Dies bedeutet aus unserer Sicht eine wesentliche Chance für die Apotheker."

Respektvoller Umgang mit Arzneimittel gefordert

Dr. Erwin Rebhandl, Allgemeinmediziner und Präsident von AM Plus, betont die Wichtigkeit eines respektvollen und richtigen Umgangs mit Arzneimittel, rezeptpflichtig oder nicht: "Arzneimittel gehören in die Hände von Fachleuten, sie müssen durch eine fachkompetente Person abgegeben werden, im Zusammenspiel von Arzt und Apotheke." Für ihn ist Sorge angebracht: "Das Internet spielt eine immer größere Rolle im täglichen Leben, die Sicherheit der Patienten muss für uns aber im Vordergrund stehen. Sowohl die Diagnose durch den Arzt als auch eine fachkompetente Beratung in der Apotheke entfallen beim Onlinekauf. Auch OTC-Produkte und pflanzliche Produkte mit Wirkstoffen sollen nicht bedenkenlos verwendet werden. Wir Ärzte sind sehr froh, wenn der Patient in der Apotheke noch einmal die wichtigsten Information zum Arzneimittel erhält wie z.B. ein Hinweis auf die Nebenwirkungen oder Information zum richtigen Zeitpunkt der Einnahme damit das Medikament die richtige Wirkung entfalten kann." Die Patienten mögen die fachkompetente Achse Arzt-Apotheker im Sinne der Arzneimittelsicherheit intensiv nutzen

Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Institutsvorstand und Geschäftsführer von market - Marktforschung erklärt die wichtigsten Fakten:

"Interessanter weise werden die Nachteile und Risiken einer Bestellung im Internet, nicht zuletzt auch durch die Aufklärungsarbeit der Apotheker, sogar etwas stärker geschildert als im Jahr 2007." Der starke Anstieg der Internet-Nutzung im Allgemeinen bzw. der online Warenbestellung im Besonderen, und die damit verbundenen Probleme, führen also zu einem stärkeren Problembewußtsein."

Abschließend Mag. Dr. Mursch-Edlmayr: "Der Apothekenkunde erwartet offenbar geradezu die umfassende Betreuung durch die Apotheke, die über das Aushändigen und Erklären eines Medikaments hinausgeht, erlebt sie aber nicht häufig genug. Die Positionierung der Apotheken als 'umfassender Gesundheitsdienstleister' ist also, was die Kunden wünschen und erwarten, und wodurch gleichzeitig für die Apotheker eine wesentliche Differenzierung zum Medikamentenkauf im Internet entsteht. Wir werden die Möglichkeit zur Gestaltung des Best-Point-of-Service nutzen."

Die in diesem Pressetext verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.

