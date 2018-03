Stadtkino zieht ins Künstlerhaus

Eröffnung am 26. September mit drei Filmpremieren

Wien (OTS) - Zurzeit wird noch gehämmert, gebohrt und gestrichen, doch in wenigen Wochen werden die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein: Am 26. September 2013 eröffnet das Stadtkino seine neue Spielstätte im Künstlerhaus.

Die Übersiedlung des Stadtkinos bedeutet nicht einfach die Verlagerung kultureller Aktivitäten und Inhalte von hier nach dort, sondern durch die Partnerschaft mit dem Wiener Künstlerhaus eröffnen sich zukunftsweisende Perspektiven. Mit dem Standortwechsel ist eine Neuadaptierung und architektonische Überarbeitung des Erscheinungsbildes des Künstlerhauskinos verknüpft. Eine signalhafte Innen- und Außengestaltung, die Neunutzung des großen Foyers sowie die Renovierung der Fassade und spannende Gestaltung von Eingang und Kassenbereich sind wichtiger Bestandteil der neuen Kinoanmutung.

"Die Übersiedlung des Stadtkinos ins Künstlerhaus bringt Vorteile für alle, insbesondere für das Wiener Kulturpublikum", freut sich Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny über den neuen, attraktiven Standort des Stadtkinos. "Das Stadtkino kann seine Arbeit unter verbesserten Rahmenbedingungen in zentraler Lage und mit abgeschlossener Digitalisierung fortsetzen. Das Künstlerhaus erfährt dadurch eine langfristige, inhaltliche Aufwertung. Nicht zuletzt profitiert auch das Publikum sowie das unmittelbare Umfeld, der Kunstplatz Karlsplatz, von dieser Kräfteballung", so der Stadtrat.

Auch Stadtkino-Geschäftsführer Claus Philipp hebt die Vorteile hervor: "Ich freue mich und es erfüllt mich mit Stolz, das Potenzial eines größeren, digitalisierten

Kinos und des einzigartigen Standorts am Wiener Karlsplatz für die besonderen Filme unseres Verleihs nutzen zu können. So wie wir uns von dieser Spielstätte positive Impulse erwarten, wird das Stadtkino sicherlich diesen spannenden Ort im Herzen der Stadt mit beleben und gestalten."

Stadtkino startet in neue Ära

Mit diesem Wechsel nach über 30 Jahren Spielzeit am Schwarzenbergplatz beginnt eine neue Ära dieser wesentlichen kulturellen Institution der Stadt. Vielversprechend vor allem durch die erweiterten Möglichkeiten des neuen Hauses, die deutlich verbesserte urbane Lage, die attraktive öffentliche Anbindung sowie die Integration in den Kulturstandort Karlsplatz.

Künstlerhaus-Präsident Michael Pilz sieht im neuen Haus auch eine Stärkung des Kunstplatz Karlsplatz: "Eine kulturpolitisch derart gewichtige Partnerschaft war schon sehr lange nicht mehr möglich. Sie wird sich künftig auf das gesamte Künstlerhaus gedeihlich auswirken und wesentlich dazu beitragen, den Standort am Karlsplatz, einem der attraktivsten Wiens und auch Europas, in ein kulturelles, gesellschaftliches und künstlerisches Highlight zu verwandeln."

"Die Beziehungen zwischen der Viennale und dem Stadtkino sind seit vielen Jahren sehr wesentlich und produktiv", lobt Hans Hurch, Direktor der Viennale, die jahrelange Zusammenarbeit. "Seit einiger Zeit ist die Viennale auch Eigentümerin des Verleihs und des Kinos. Vom zukünftigen Standort am Karlsplatz sind wir ganz und gar überzeugt und sehen darin neue und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für die Arbeit des kommunalen Kinos. Und vor allem betrachten wir dies auch als klares Bekenntnis der Stadt zur wichtigen Tätigkeit dieser Institution und zu einer reichen und lebendigen Kinokultur in Wien insgesamt", so Hurch.

Eröffnung mit drei Filmpremieren

Eröffnet wird u. a. mit Nicolas Philiberts "La maison de la radio", eine französisch-japanische Koproduktion aus dem Jahr 2012. Der Film wird erstmals in Österreich gezeigt, vorher war er auf der Berlinale und beim Sydney Film Festival zu sehen. Nicolas Philibert, bekannt für seine präzise beobachtenden Dokumentationen, hat die Sendestation von Radio France besucht und mit seiner Kamera festgehalten, was wir sonst nur zu hören bekommen. (...) Eine faszinierende Reise in die unsichtbare Welt der akustischen Illusionen. (Dunja Bialas)

"Fahrtwind - Aufzeichnungen einer Reisenden" in der Regie von Bernadette Weigel wurde heuer bei der Diagonale mit dem Großen Preis in der Sparte Dokumentation ausgezeichnet: Die beiden Füße, die zu Beginn im Badewasser spielen, sind das Leitmotiv dieser Fahrt ins Blaue. Sie haben Lust auf Fahrtwind und Meer! Also macht die Reisende sich auf auf eine Reise, die sie zunächst nach Bulgarien, dann durch Rumänien, in die Ukraine, nach Georgien, Aserbaidschan und schließlich nach Kasachstan führt. Am Ende der Reise kommt sie mit einem eingegipsten Fuß aber ungebrochen nach Wien zurück (Birgit Flos).

"Harmony Lessons - Uroki Garmonii" (Kasachstan/Deutschland/Frankreich 2013) in der Regie von Emir Baigazin ist ebenfalls am Tag der Eröffnung zu sehen: In seinem ersten abendfüllenden Spielfilm zeigt Emir Baigazin die Konfrontation des Individuums mit Mechanismen der Ausgrenzung und Gewalt. Die wachsende Brutalisierung des öffentlichen Lebens bildet dabei den Hintergrund. In streng kalkulierten optischen Tableaus, die der Film durch symbolistische Szenen aus der Tierwelt ergänzt, entfaltet sich das Schicksal eines Jungen, der sich wehrt und dabei selbst zu zerstören droht (Berlinale Katalog 2013).

Der Film wurde auf der Berlinale 2013 mit dem Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung an Aziz Zhambakiyev (Kamera) ausgezeichnet; des Weiteren erhielt er auf den Filmfestspielen Sarajevo den Hauptpreis in der Kategorie "Work-in-Progress".

Zwt.: Drei Partner: Stadtkino, Künstlerhaus und Gastronomie von Ludwig und Adele

Als Ergänzung und Weiterführung dieser urbanen, kulturellen Funktion wird das Foyer als urbaner Aufenthaltsraum und auch als gastronomischer Raum neu konzipiert. Vier Vorarlberger Junggastronomen schaffen im Stadtkino eine Gastronomie der etwas anderen Art, wobei hausgemachte regionale Produkte und ein kreatives Gastrokonzept im Mittelpunkt stehen. Sowohl die Stadt Wien als auch das Künstlerhaus werden als Partner von diesen Aktivitäten wesentlich profitieren. Für das Stadtkino bedeutet das vitale Nebeneinander unterschiedlicher Kunstsparten im Künstlerhaus in Verbindung mit einer attraktiven neuen Gastronomie (Ludwig und Adele) die Chance, neue Publikumsschichten anzusprechen, ein erweitertes Veranstaltungspotential zu realisieren und als kommunales Kino seine lange Geschichte und Bedeutung auf Jahre hin zu sichern und auszubauen.

