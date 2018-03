Darabos: Unverantwortlicher Zick-Zack-Kurs von Spindelegger bei 12-Stunden-Arbeitstag

SPÖ geht es um die Arbeitnehmer, ÖVP einzig um Besserstellungen für Arbeitgeber - ÖVP-Anschlag auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos hat heute, Dienstag, heftige Kritik an jüngsten Aussagen von Vizekanzler Spindelegger zum 12-Stunden-Arbeitstag geübt. "Spindeleggers gestriger ZiB2-Auftritt hat einmal mehr deutlich vor Augen geführt, dass die ÖVP beim 12-Stunden-Arbeitstag einen unverantwortlichen Zick-Zack-Kurs fährt, der rund dreieinhalb Millionen Beschäftigte massiv verunsichert", sagte Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Für Darabos steht damit fest: "Die ÖVP ist voll auf Schleuderkurs: Es gibt noch immer keine Klarstellung der Spindelegger-ÖVP zur Anhebung des Frauenpensionsalters und jetzt kommt mit den Aussagen zum 12-Stunden-Arbeitstag das nächste Spindelegger-Zick-Zack dazu". Die ÖVP stehe für Verunsicherung, während die SPÖ jene Partei ist, auf die sich die Menschen verlassen können, betonte Darabos. ****

Das ÖVP-Modell des 12-Stunden-Arbeitstags sei ein "Anschlag auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Motto 'Länger arbeiten für weniger Geld'". Was die ÖVP unter dem Titel 12-Stunden-Arbeitstag plane, sei nichts anderes als eine Lohnkürzung für dreieinhalb Millionen Beschäftigte in Österreich - "mit der SPÖ wird es das nicht spielen", so Darabos' Absage an die arbeitnehmerfeindlichen ÖVP-Pläne. Während es der ÖVP einzig und allein um Besserstellungen für die Arbeitgeber gehe, geht es der SPÖ um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land. Bundeskanzler Werner Faymann habe Österreich gut durch die Krise geführt und um jeden Arbeitsplatz gekämpft, die Spindelegger-ÖVP hingegen habe den Wirtschaftsstandort Österreich schlechtgemacht und wolle die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schröpfen, betonte Darabos. (Schluss) mb/ps

