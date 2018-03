Neue Kalendervorlagen für 2014 im Sortiment von onlineprinters.at / Jahresplaner und Taschenkalender in großer Auswahl im Onlineshop

Neustadt an der Aisch, Deutschland (ots) - Jahresplaner und verschiedene Kalender für 2014 stehen ab sofort in einer Vielzahl an Druckvorlagen im Onlineshop onlineprinters.at zum kostenfreien Download unter www.onlineprinters.at/kalender zur Verfügung. "Unsere Kalendervorlagen für die Jahresplanung 2014 gibt es für viele Länder und in sechs Sprachen", freut sich Julia Voigt, Marketingleiterin der Onlineprinters GmbH, über den internationalen Service der deutschen Onlinedruckerei. "Ihren Bürobedarf an Kalendern und die Auswahl an Kundenpräsenten zum Jahreswechsel möchten Geschäftskunden gerne langfristig planen. Unser umfangreiches Angebot an klassischen Geschäftsdrucksachen aus dem Onlineshop www.onlineprinters.at macht die Jahresplanung einfach, flexibel und günstig", so Voigt.

"Die aktuellen Vorlagen für 2014 geben unseren Kunden die Möglichkeit, leicht und schnell auf den Werbeflächen ihr Logo, ihre Kontaktdaten oder andere individuelle Werbebotschaften in das vorbereitete Design einzubinden." Die praktische Gestaltung der Jahresplaner nach Kalenderwochen macht die geschäftliche Termin- oder Ferienplanung übersichtlich. Mit der großen Auswahl an Formaten und Papiergewichten sowie verschiedenen Papierqualitäten von Bilderdruck bis Recyclingkarton lassen sich die Kalender und Jahresplaner für vielfältige Werbezwecke einsetzen. Im Onlineshop gibt es zu jedem Printprodukt genaue Informationen zu Beschnitt, Farben, Schriften und Formatvorgaben, die eine problemlose Druckdatenerstellung ermöglichen. Das gewünschte Printprodukt wird ausgewählt, die druckfähige Datei wird als PDF im Onlineshop hochgeladen und der Bestellvorgang somit einfach online abgewickelt", erklärt die Marketingleiterin die Vorgehensweise für den Online-Druckauftrag auf www.onlineprinters.at.

Taschenkalender als beliebtes Kundengeschenk

Ein sehr beliebtes Give-away sind Taschenkalender. "Die handlichen Kalender in Form von Scheckkarten sind praktisch und robust, passen in jeden Geldbeutel und sind damit auch ein dauerhaftes Werbegeschenk", so Voigt weiter. "Drucksachen einfach online bestellen" bedeutet, unsere Kunden können die Vorzüge des Internets nutzen und sich gleichzeitig auf höchste Druckqualität und sehr kurze Produktions- und Lieferzeiten verlassen", so Voigt. Seit Anfang des Jahres können Kunden ihre Drucksachen auch mit der Option "klimaneutraler Druck" produzieren lassen. Die brillante Farbwiedergabe und die höchste Druckqualität der Kalender sowie aller Offset- und Digitaldrucksachen im umfangreichen Sortiment der Geschäftsdrucksachen sind durch die zertifizierte Produktion des deutschen Unternehmens Onlineprinters GmbH garantiert.

Link zum Explain-it-Video "Drucksachen einfach online bestellen":

http://www.youtube.com/watch?v=FqdAhYQTl8g (AT

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 430 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at.

