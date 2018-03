Dirndlgwandsonntag am 8. September 2013

Trachtenvielfalt in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Bereits zum fünften Mal rufen die Volkskultur Niederösterreich und die Partner der Initiative "Wir tragen Niederösterreich" zum landesweiten Dirndlgwandsonntag auf.

Trachten zählen zu den besonderen kulturellen Schätzen unseres Landes. Gerade in den vergangenen Jahren erlebte die traditionelle Kleidung eine Renaissance. Immer mehr Menschen folgen begeistert dem Aufruf, den Dirndlgwandsonntag in ihren schönsten Dirndln und Gwandln zu verbringen. Seit 2009 laden die Volkskultur Niederösterreich und die "Wir tragen Niederösterreich"-Partner in Kooperation mit den katholischen Pfarren der Diözesen Wien und St. Pölten und den evangelischen Pfarrgemeinden Niederösterreichs ein, dem Sonntag durch das Tragen von Tracht eine besondere Würdigung zu verleihen. "Trachten sind Ausdruck eines Lebens mit Werten. Sie sind zeitlos, unverwechselbar und schön", so Dorli Draxler, Initiatorin von "Wir tragen Niederösterreich" und Volkskultur-Chefin.

Der Dirndlgwandsonntag wird am zweiten Sonntag im September gefeiert. Neben besonders schön gestalteten Gottesdiensten werten viele Pfarren und Gemeinden diesen Tag mit volkskulturellen Veranstaltungen auf: Pfarrfeste, Frühschoppen oder Kirtage bieten Gelegenheit, Dirndl, Kalmuk und Lederhose auszuführen und die Vielfalt der niederösterreichischen Trachten zur Geltung zu bringen.

Dorffest Furth an der Triesting

Mit Tracht, Musik, Handwerk und Kulinarik wird in Furth an der Triesting der Dirndlgwandsonntag im Rahmen des jährlichen Dorffests vom 7. bis 8. September begangen. Mit einem Festakt unter dem Motto "Wir tragen Niederösterreich" eröffnet Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll am Samstag um 13.45 Uhr das Dorffest. Um 15.00 Uhr begrüßt Moderator Hannes Wolfsbauer beim ORF NÖ Radio 4/4. Mit einer Vokalen Begegnung, einer Abendmesse und Tanzmusik klingt der erste Tag aus. Der Sonntag beginnt mit einem musikalisch gestalteten Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen. Ein Sternmarsch und ein Großkonzert der Blasmusik sowie musikalische Unterhaltung mit der Trachtenkapelle Furth ergänzen das umfangreiche Programm.

