Segall: Mikl-Leitner schwächt die Wiener Polizei

1.000 PolizistInnen mehr für Wien rücken in weite Ferne

Wien (OTS/ÖGB) - "Ab September werden weitere 91 PolizistInnen von Wien in die Bundesländer versetzt und damit rückt das Versprechen für Wien 1.000 PolizistInnen mehr in weite Ferne", schlägt Harald Segall, Vorsitzender der Personalvertretung der Wiener Polizei, Alarm. Zur Erinnerung: Innenministerin Mikl-Leitner hat versprochen, bis 2015 in Wien 1.000 PolizistInnen mehr zu beschäftigen.++++

Erst vor Kurzem hat der Rechnungshof in einer Stellungnahme das Innenministerium wegen der oftmals eigenwilligen und vor allem nicht nachvollziehbaren Versetzungen in die Bundesländer kritisiert. Segall: "Und die Ministerin macht munter weiter. Das geht zu Lasten der Sicherheit der Wiener Bevölkerung." In den Wiener Bezirken fehlten bereits rund ein Drittel PolizistInnen gerechnet auf die vorgesehenen Sollstände. Segall: "So kann es nicht mehr weitergehen. Versprechen der Ministerin sind offensichtlich nichts wert."

