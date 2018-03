Spielfilm-Highlights auf HISTORY

München (ots) - Veronica Ferres, Alexandra Neldel, Heino Ferch und viele weitere deutsche Filmstars sind ab jetzt auch auf HISTORY[TM] zuhause. Ab dem 23. August zeigt der Doku-Sender erstmals auch Spielfilme. Einmal im Monat stehen hochwertige Produktionen wie "Unsere Mütter, unsere Väter" oder "Das Wunder von Berlin" auf dem Programm.

Jetzt kommen auf HISTORY auch Liebhaber von Spielfilmen mit historischem Hintergrund auf ihre Kosten. Die monatliche Sonderprogrammierung "HISTORY Film" startet mit "Die Rebellin". Der Dreiteiler wird vom 23. bis 25. August jeweils um 21.50 Uhr ausgestrahlt. Alexandra Neldel spielt darin Lena Berkow, die sich 1945 mit ihrer Familie auf der Flucht aus dem zerstörten Berlin befindet. Ihr Vater Gustav (Dominique Horwitz), der als Entwickler für die technologische Abteilung unter Hitler arbeitete, stirbt und hinterlässt Lena neben einem Notizbuch voll mit geheimen Bauplänen einen Namen: Sattler. Dieser betreibt in Fürth eine Fabrik für Rundfunkgeräte, die im Dritten Reich gute Geschäfte mit kriegswichtigen Erzeugnissen machte und deshalb von den Alliierten keine Produktionslizenz erhält. Mit Lenas gutem Namen könnte er diese bekommen, sie aber hegt den Traum nach Amerika auszuwandern.

Am 29. September um 22 Uhr zeigt HISTORY "Das Wunder von Berlin" mit Veronica Ferres und Heino Ferch, vom 31. Oktober bis 2. November jeweils um 21.50 Uhr in drei Teilen den Sensationserfolg "Unsere Mütter, unsere Väter" mit Tom Schilling. Im Anschluss läuft jeweils am 31. Oktober und 1. November um 23.30 Uhr "Unsere Mütter, unsere Väter - Die Dokumentation zum Film". Die zweiteilige Sendung beleuchtet die historischen Hintergründe des Spielfilms und geht der Frage nach, ob die Handlung sich tatsächlich so hätte zutragen können. Im November sehen die Zuschauer den Zweiteiler "Deckname Luna" und im Dezember "Ein weites Herz".

