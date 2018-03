anderStark Vernissage & "Drei starke Frauen mit Rollstuhl"

HIGH ROLLERS und die Therme Wien laden zu einem besonders starken Event: Stärke braucht keine Muskeln

Wien (OTS) - "Als ich im Internet auf anderStark gestoßen bin, wusste ich, dass ich das Projekt unbedingt nach Wien bringen muss" berichtet Michael Sicher, Gründer und Präsident von HIGH ROLLERS, voller Begeisterung über die bevorstehende starke Veranstaltung und freut sich dabei über die gemeinsame Umsetzung mit der Therme Wien.

anderStark ist ein ehrenamtliches Projekt, bei dem Frauen und junge Mädchen, die eine muskuläre Erkrankung haben, fotografisch außergewöhnlich in Szene gesetzt werden. Sie werden in unterschiedlichen Lebenssituationen fotografiert, so dass man einen Einblick in das Leben einer körperlich eingeschränkten Frau bekommt.

"Ich wurde so oft von Menschen mit Fragen zu meinem Leben konfrontiert, weil sie es sich kaum vorstellen konnten, wie ich meinen Alltag gestalte und wie man mit behinderten Menschen umgehen sollte", so die Initiatorin Anastasia Umrik. Daher entwarf sie eines Nachts, in der sie lebensbedrohlich krank war, das Projekt, das nicht nur ihr neuen Mut geben sollte, sondern auch vielen anderen Menschen. Nach zwei-einhalb Jahren voller kreativer Arbeit wünscht sie sich, dass die Betrachter der Bilder nun schmunzeln, nachdenken und verstehen: Nur wir selbst erschaffen unsere Realität und kreieren unser Weltbild zusammen.

Mit dem Projekt zeigt sie jetzt auch in Wien: Stärke braucht keine Muskeln!

Gemeinsam mit der Projektinitiatorin Anastasia Umrik von anderStark zeigen wir an diesem Abend und auch mit der anschließenden Fotoausstellung auf ganz besondere Weise, dass Menschen mit ihrer körperlichen Einschränkung voll im Leben stehen, keine Angst vor Herausforderungen haben und das Leben in vollen Zügen leben.

Drei starke Frauen mit Rollstuhl

Petra Strack, Wirtschaftspsychologin, Personalleiterin Aktion Mensch in Bonn

Keynote: Inklusion am Arbeitsmarkt - Wirtschaftlicher Mehrwert statt CSR

Inklusion am Arbeitsmarkt hat wenig mit "Sozialer Verantwortung" zu tun. Vielmehr stellt Inklusion einen echten wirtschaftlichen Mehrwert für Unternehmen, Gesellschaft und Menschen mit Behinderung dar, der sich anhand von Forschungen zum Thema Diversity Management eindeutig belegen lässt. Inklusion erfordert aber auch, dass sich Gruppen aufeinander zu bewegen. Hier sind sowohl Unternehmen als auch Menschen mit Behinderung gefragt, gegenseitig Vorurteile abzubauen und Potenziale sichtbar zu machen.

Patrizia Kubanek, Sexualberaterin für Menschen mit Behinderung

Keynote: Frau sein... mit Behinderung

Frau-sein mit Behinderung ist oft eine Herausforderung in unserer Gesellschaft, da Frauen mit der Behinderung oft nicht dem gängigem Schönheitsideal entsprechen, diesem aber dank verschiedenen Model Casting Shows nacheifern und sich daran orientieren. Darüber hinaus gelten Menschen mit Behinderung immer noch als asexuell und definieren sich oft nicht durch ihr Geschlecht, sondern nur durch ihre Behinderung. Auch Mutterschaft wird von der Gesellschaft oft als unmöglich verstanden.

Anastasia Umrik, Projektinitiatorin anderStark

anderStark - Stärke braucht keine Muskeln

Die Ausstellung von anderStark findet von 6. bis 27. September 2013 öffentlich zugänglich im Foyer der Therme Wien (zu den jeweiligen Öffnungszeiten), 1100 Wien, Kurbadstraße 14, statt.

HIGH ROLLERS

HIGH ROLLERS ist ein Verein zur Kommunikation der Leistungsfähigkeit von Menschen im Rollstuhl.

Menschen im Rollstuhl setzen überdurchschnittliches Organisationstalent, viel Geduld und starke Zielorientierung ein, um ihr Leben erfolgreich zu meistern. Darüber hinaus verfügen viele Rollstuhlfahrer/-innen über weitere, ganz spezielle Talente. HIGH ROLLERS macht dieses Potenzial sichtbar - mit dem Ziel, es sowohl für die Gesellschaft als auch für Unternehmen attraktiv zu machen.

Wir verbessern, statt zu jammern. Wir schaffen Nutzen und wirtschaftlichen Mehrwert für alle Beteiligten. Und wir stellen unser Know-how dort zur Verfügung, wo es gebraucht wird.

HIGH ROLLERS steht mit seinem innovativen Ansatz nicht alleine da. Innovationspartner aus der Wirtschaft arbeiten eng mit uns zusammen, um neue Lösungen, neue Leistungen und neue Produkte zu schaffen, die Barrieren aus dem Weg räumen und ein selbstverständliches Miteinander ermöglichen.

Die Mitgliedschaft bei HIGH ROLLERS steht allen Menschen und Unternehmen offen, die an unseren Aktivitäten teilnehmen möchten. Bei uns sind alle innovativen, autonomen und selbstbewussten Persönlichkeiten willkommen.

5. September 2013, 19 Uhr

Therme Wien

Kurbadstraße 14, 1100 Wien

