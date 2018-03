Zeiterfassung leicht gemacht

Comtech bringt innovative Anwendung für's Smartphone

Annaberg (OTS) - Viele Unternehmen mit Personal auf Baustellen und im Außendienst kennen das Problem: Mitarbeiter Hans E. bringt Wochen nach dem Einsatz bei Kundin Brigitte R. eine handgeschriebene Stundenerfassung. Die Buchhaltung stöhnt: Zunächst muss sie die krakelige Handschrift von E. entziffern, die Angaben kontrollieren, erfassen und manuell zuordnen. Vom enormen Zeitaufwand einmal ganz abgesehen: Die unnötigen Zusatzarbeiten bewirken eine verzögerte Rechnungslegung und damit einen verspäteten Zahlungseingang.

Damit soll laut dem Systemhaus Comtech (www.comtech.at) nun Schluss sein. Comtech hat mit comtime eine innovative Anwendung für Smartphones entwickelt, welche die Außendienste von Hans E. einfach und rasch erfasst. Mit comtime braucht E. nie mehr umständliche Notizen machen und seine Aufzeichnungen in die Buchhaltung bringen. Sein Handy und zwei Klicks reichen: Bei der Ankunft beim Kunden drückt er den Button "Baustelle kommen", beim Verlassen "Baustelle gehen". Alles weitere erledigt comtime.

Produktivitätsmesser für alle Mitarbeiter

Die Daten werden vom Smartphone an den Rechner gesendet, wo sie mit dem CRM-System cominfo abgerufen werden können. In Verbindung mit der cominfo, das alle Kundenbeziehungen - vom Erstkontakt bis zur Rechnungslegung - übersichtlich darstellt und verwaltet, spielt die Innovation ihre vollen Stärken aus: comtime erfasst nicht nur die Außendienste von Mitarbeitern sondern berechnet auch die Saldi von Urlaub und Zeitausgleichsstunden. Alle Tätigkeiten, Überstunden, Urlaube, Zeitausgleich und Krankenstände werden in einer einfach zu bedienenden Oberfläche erfasst und laufend protokolliert. Aktuelle Wochen- und Monatsansichten zeigen damit Leistungen und Ansprüche jedes Mitarbeiters. In einer eigenen Übersicht erhält die Geschäftsleitung einen Überblick über das Produktivitätsniveau aller Mitarbeiter. Mit Hans E. dürfte der Chef zufrieden sein: Sein Produktivitätsniveau weist im laufenden Monat einen Wert von 94 Prozent aus.

Antwort auf Kundenanforderungen

Wie ist die Idee zu comtime entstanden? Comtech-Geschäftsführer Franz Rettenbacher erklärt: "Die Entwicklung der Zeiterfassung entspricht einem vielfach geäußerten Kundenwunsch. Wir haben an comtime fast zwei Jahre lang gearbeitet und sind überzeugt, dass wir hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit neue Maßstäbe setzen - ohne dabei natürlich in zentralen Aspekten wie höchstmögliche Verfügbarkeit und Datensicherheit Kompromisse einzugehen."

comtime überzeugt im Kundentest bei PEW

Das System ist ab September 2013 verfügbar - erste Tests bei Kunden haben begeisterte Reaktionen hervorgerufen. Wie z. B. bei der PEW Technik+Service GmbH (www.pew.at) im burgenländischen Pinkafeld. Der Traditionsbetrieb wurde bereits 1898 gegründet und ist damit das älteste Tochterunternehmen der Energie Burgenland. Zu den Schwerpunkten von PEW zählt die klassische Elektroinstallation in Gebäuden - vom Einfamilienhaus über Wohnhausanlagen bis hin zu Großprojekten in Gewerbe und Industrie. Aber auch die professionelle Installation von Kommunikationstechnik, Sende- und Empfangsanlagenbau für Internet- und Fernsehübertragungen, Gebäudeleittechnik und Alarmanlagen gehören zu den Geschäftsfeldern. Außerdem gilt PEW als der Spezialist für regenerative Energiesysteme, wie z. B. Photovoltaikanlagen, Wärmepumpensysteme und moderne Heizungsanlagen.

Mehr Effizienz in der Verwaltung

2011 hat PEW auf Comtech-Systeme umgestellt. Durch das starke Wachstum des Unternehmens auf rund 100 Mitarbeiter musste die Effizienz gesteigert werden - ein erfahrener Software-Partner wurde gesucht und schließlich in der Comtech gefunden. Für PEW-Geschäftsführer Ing. Rudolf Titz war die Entscheidung letztendlich eine klare Sache: "In dem harten Auswahlverfahren konnte letztendlich nur die Comtech überzeugen. Neben vielen anderen Gesichtspunkten war für uns die Online-Anbindung zu den Hauptlieferanten das entscheidende Argument. Die branchenspezifischen Software-Lösungen bringen uns signifikante Kosten- und Zeiteinsparungen." Kürzlich ist nach intensiven Tests auch der Auftrag für die Implementierung von comtime erfolgt: "Die Lösung überzeugt durch die einfache Bedienung per Smartphone und die zentrale Datenübermittlung", sagt Titz. "Dadurch werden unsere Buchhaltung und Lohnverrechnung stark entlastet."

06463 87000: Ganz Österreich unter einer Nummer

Die Comtech EDV-Organisations GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer Franz Rettenbacher ist seit 1984 erfolgreich am Markt. Mehr als 2.200 Anwender vertrauen auf die innovativen Produkte des Systemhauses. Vor allem bei Elektrohändlern und Haustechnikanbietern hat sich das Unternehmen mit seinen branchenspezifischen Lösungen einen hervorragenden Namen gemacht. Neben dem Stammsitz in Annaberg hat die Comtech Standorte in Wien, in Wiesmath in Niederösterreich, in Jenbach in Tirol sowie im steirischen Weiz. Damit wird flächendeckendes Service für ganz Österreich ermöglicht. Für alle Anfragen gibt es eine Nummer: 06463 87000.

