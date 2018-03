Erinnerung: Pressekonferenz Tierschutzprozess IFES-Umfrage

Wissenschaftliche Umfrage belegt: für die Rechtsgemeinschaft ist es nicht sittenwidrig und daher keine strafrechtliche Nötigung, Firmen mit legalen Kampagnen zu drohen

Wien (OTS) - Wann: Donnerstag 22. August 2013, 10 Uhr

Wo: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Es sprechen:

Dr. Imma Palme, Institut für Empirische Sozialforschung

DDr. Martin Balluch, VGT-Obmann, ehemals Hauptangeklagter

Präsentiert wird eine IFES-Studie zu 12 Fragen an die Rechtsgemeinschaft in Österreich über die Sittenwidrigkeit legaler Kampagnen und die Bewertung eines Totalausstiegs aus dem Pelzhandel. In der Neuauflage des Tierschutzprozesses geht es darum, ob legale Kampagnen, die das Ziel verfolgen, Modehäuser zum Ausstieg aus dem Pelzhandel zu bewegen, eine schwere Nötigung mit einer Strafdrohung von 5 Jahren Haft darstellen. Das ist nach § 105 (2) StGB nur dann der Fall, wenn die Rechtsgemeinschaft dieses Vorgehen für sittenwidrig hält.

Pressekonferenz: Tierschutzprozess IFES-Umfrage: Was sagt die

Bevölkerung?



Nötigung nur rechtswidrig, wenn Rechtsgemeinschaft sie für

sittenwidrig hält; repräsentative Umfrage über Meinung zu

Tierschutzkampagnen



§ 105 (2) des Strafgesetzbuches legt fest, dass eine Nötigung nur

dann rechtswidrig ist, wenn die Rechtsgemeinschaft sie für

sittenwidrig hält. Im Berufungsurteil des Wiener Oberlandesgerichts

zum Tierschutzprozess vermuteten die Richterinnen, dass die

Rechtsgemeinschaft in Österreich legale Tierschutzkampagnen, mit

denen Modehäuser zum Ausstieg aus dem Pelzhandel gebracht werden

sollen, für sittenwidrig halten würde. Deshalb seien solche

Kampagnen als schwere Nötigung mit 6 Monaten bis 5 Jahren Gefängnis

zu bestrafen. Eine repräsentative Umfrage des Instituts für

Empirische Sozialforschung (IFES) testet die Hypothese der

Richterinnen und gibt nun die definitive Antwort, wie die

Rechtsgemeinschaft dazu steht.



Datum: 22.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Landtmann Saal

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

Tel.: 01/929 14 98-0

medien @ vgt.at

http://vgt.at