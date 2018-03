Weltcup Zimmer für Bike- und Adrenalin-Fans im Salzburger Hof Leogang

Das Finale der UCI Mountain Bike Weltcup und Weltmeisterschaft hautnah erleben

Leogang (OTS) - In Leogang im Salzburger Land geht es im Spätsommer steil bergab: vom 19. bis 22. September findet das Finale der UCI Mountain Bike Weltcup und Weltmeisterschaft statt und die besten Biker der Welt stellen ihr Können im Bikepark Leogang unter Beweis. Die ideale Unterkunft für alle Mountainbike-Begeisterten, die diesen Event miterleben wollen, ist das 4 Sterne Hotel Salzburger Hof.

Tagsüber spannende Bikeperformances, abends Wellness und Kulinarik

Das Wellnesshotel liegt direkt an der Asitzbahn und damit direkt am Weltcup-Gelände. Am Ende jedes Wettkampftages bietet das hoteleigene Spa Massagen und Beauty Anwendungen - und auch kulinarisch werden die Gäste nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Wer selbst einmal im Bikepark Leogang sein Können auf verschiedenen WM-Strecken beweisen will, nutzt einfach eine der vielen Bike-Pauschalen um de4n Bike Park Leogang oder die Region auf zwei Rädern zu entdecken. Weitere Informationen über Urlaub im Salzburger Hof Leogang, Weltcupzimmer und Buchungsmöglichkeiten unter:

http://www.salzburgerhof.eu/de/unsere-pauschalen-im-ueberblick.html.

Über Hotel Salzburger Hof Leogang:

Das 4 Sterne Hotel Salzburger Hof bietet als Wellnesshotel und Skihotel in Leogang im Salzburger Land erstklassige Unterkunft für Bike Urlaub im Sommer oder Skiurlaub im Winter. Entspannen Sie bei Massagen sowie Beauty Anwendungen im Wellness und Spa Bereich nach Sport, Fitness oder Kultur Ausflügen. Ob Biken, Wandern, Klettern sowie Golf, Rafting, Canyoning und Paragleiten im Sommer oder Snowboarden, Langlaufen, Schneeschuhwandern sowie Schitouren und Skifahren im Winter - das 4 Sterne Hotel Salzburger Hof direkt an der Piste der Asitz-Gondelbahn des Skicirkus Leogang ist der ideale Ausgangspunkt für unvergesslichen Urlaub.

Rückfragen & Kontakt:

Hotel Salzburger Hof GmbH & CoKG

Anton Hörl

Sonnberg 170, A-5771 Leogang

Salzburg - Österreich

Telefon: +43 6583 7310

TeleFax: +43 6583 7310-67

E-Mail: office @ salzburgerhof.eu

www.salzburgerhof.eu