Josefstadt: Zwei Filme von Jan Sverak im Gartenpalais

Am 22.8.: "espressofilm" stellt tschechischen Filmer vor

Wien (OTS) - Das Film-Festival "espressofilm" im Gartenpalais Schönborn (8., Laudongasse 15-19, "Volkskundemuseum") widmet sich am Donnerstag, 22. August, dem tschechischen Filmemacher Jan Sverak. Zur Aufführung gelangen die Kurzfilme "Odyssee im Weltraum II" (1986, 13.30 Minuten) und "Die Ölfresser" (1988, 21 Minuten). Was ein Besuch unter Pensionären mit einer Odyssee zu tun hat und welche neue, krötenartige Tierart mit seltsamen Eigenschaften in einem Kohle-Abbaugebiet entdeckt wird, ist ab 21.30 Uhr zu erfahren. Nach der Betrachtung der Streifen (Original-Fassungen mit englischen Untertiteln) unter freiem Himmel ist ein "Film-Gespräch" vorgesehen. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte dazu erteilen die Organisatoren gerne per E-Mail: info @ espressofilm.at.

Am 23.8.: "Uns geht es gut" mit 7 Kurzfilmen und Dialog

Mit Speis und Trank stärken können sich die Gäste ab 18.00 Uhr in der "espressofilm"-Kantine. Am Freitag, 23. August, bittet das Festival-Team zum "Stammtisch" mit dem Motto "Uns geht es gut". Beeindruckende Kurzfilme (teilweise mit Untertiteln) von sieben Kreativen, darunter Miguel Jose Gonzalez-Gonzalez und Paul Wenninger, sind im Gartenpalais Schönborn ab 21.30 Uhr zu sehen. Im Anschluss an die Vorstellung im Freiluft-Kino redet Doris Bauer mit einigen Filmern. Der Zutritt ist gratis. Das Kurzfilm-Festival läuft noch bis Freitag, 30. August. Nähere Informationen über das erfolgreiche Projekt des "Vereins zur Archivierung und Sichtbarmachung von unabhängigem Kurzfilm" lesen Cineasten im Internet:

http://espressofilm.at. (Schluss) enz

