Bezirksmuseum 11: Kinder-Vormittag "Waschtag anno 1900"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) wird am Mittwoch, 21. August, für junge Menschen (ab 6 Jahren) ein "museumspädagogisches Aktionsprogramm" geboten. Der lehrreiche und unterhaltsame Kinder-Vormittag beginnt um 10.30 Uhr. Dabei gibt das ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker-Team (Leiterin: Petra Leban) den Kleinen einen Überblick über die Geschichte des 11. Bezirkes. Vor allem aber machen die Museumsleute bei dieser Veranstaltung die Jugend mit der Wäschereinigung in früheren Zeiten vertraut. Dies geschieht durch Erzählungen und bei der gemeinschaftlichen Betrachtung alter Fotografien. Unter dem Motto "Uromas Waschtag" kann der Nachwuchs im Museumsgarten verschmutzte Wäschestücke mit Rumpel, Lauge, "Stageleisen" und sonstigen alten Utensilien säubern. Ältere Begleitpersonen sind gern gesehen. Das Mitmachen beim "Waschtag anno 1900" ist gratis. Auskunft: Telefon 4000/11 127 (öfter Anrufbeantworter), E-Mail: bm1110 @ bezirksmuseum.at.

Die jungen Teilnehmer lernen den beschwerlichen Arbeitsalltag der professionellen Wäscherinnen und der fleißigen Hausfrauen in der Vergangenheit kennen. Vom Kochen, Rumpeln und Schwemmen bis zum Auswringen, Trocknen und Bügeln werden an dem Vormittag alle Vorgänge erklärt und hernach mit tatkräftigem Beistand der Museumstruppe durchgeführt. Jeder Besucher möge ein schmutziges Kleidungsstück mitnehmen. Ein Rundgang durch das Museum ergänzt die Erinnerungen an das frühere Tun der "Wiener Wäschermädeln". Der Verein "Rhythmus und Kultur" unterstützt die Zusammenkunft. Eine Beschreibung des Simmeringer Bezirksmuseums (Schwerpunkte, Sonder-Ausstellungen, Öffnungsstunden, u.a.) ist im Internet zu finden:

www.bezirksmuseum.at.

