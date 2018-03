Schönbrunn: Panda-Geburt ein internationaler Skandal?

EndZOO fordert öffentliche Debatte um Sinn und Unsinn der Panda-Gefangenschaft

Wien (OTS) - Während Schönbrunn seine aktuelle Panda-Geburt erneut als "internationalen Erfolg" feiert und wiederholt gewinnbringend vermarktet, bezeichnet die Tierschutzorganisation EndZOO die Geburt als "internationalen Skandal" und "riesige Artenschutzlüge". Denn der neue Nachwuchs und die "Miete" der Panda-Eltern (mehrere Millionen Euro) trage nicht im Geringsten zur Arterhaltung der Großen Pandas in freier Wildbahn bei. Noch viel schlimmer, die Zucht von Pandas in Gefangenschaft bedrohe, so Biologen, sogar die letzten wildlebenden Panda-Bestände. Die amerikanische Biologin Dr. Sarah Bexell, die in leitender Funktion in der Panda-Zuchtstation Chengdu (wohin die älteren Brüder des aktuellen Nachwuchs verbracht wurden) tätig ist, offenbarte 2012 gegenüber einer britischen Tageszeitung die grausame Wahrheit. Die Millionenzahlungen der ausländischen Zoos würden nicht in den Erhalt der immer stärker schrumpfenden Lebensräume investiert. Im Gegenteil, die Besucherströme der Zuchtstationen erfordern eine immer bessere Infrastruktur an Hotels, Restaurants und Straßen, die alle in Chinas letzten Bambuswäldern gebaut werden. Dieser Wahnsinn wird durch die Vermietung von Pandas an ausländische Zoos finanziert. Wozu die Pandas jedoch überhaupt gezüchtet werden obwohl sie mangels Lebensraum wahrscheinlich nicht mehr ausgewildert werden können? Weil die putzigen Tierchen viel Geld bringen. Daher fordert EndZOO jetzt eine öffentliche Debatte über die Gefangenschaftshaltung der Pandas in Österreich und bittet die österreichischen Medien, hierzu viel kritischer zu berichten.

"Es muss deutlich gesagt werden, dass auch dieses süße Schönbrunner Panda-Baby viel Geld einspielen wird. Doch dieses Geld nützt nicht seinen wilden Artgenossen, sondern hauptsächlich chinesischen Parteifunktionären. Der Artenschutz ist hier nur ein Feigenblatt für eine riesige Geldmacherei auf Kosten der Tiere", so Zoo-Experte und EndZOO-Sprecher Frank Albrecht abschließend.

Den Original-Artikel in der Onlineausgabe der "Daily Mail" finden Sie hier:

http://www.ots.at/redirect/pandafactories

Eine beglaubigte Übersetzung ins Deutsche finden Sie hier:

http://www.ots.at/redirect/pandakritik

Rückfragen & Kontakt:

EndZOO Österreich

Frank Albrecht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0650/3218978

endzoo @ gmx.at

www.endzoo.org