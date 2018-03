Neues Volksblatt: "Arbeit" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 20. August 2013

Linz (OTS) - Es ist eine eigenartige Auslegung des Transparenzgesetzes, dem sich FPÖ und Team Stronach offensichtlich verpflichtet fühlen: In Gratiszeitungen matchen sich Strache und Stronach im Oben-Ohne-Duel: Frank, der in 17 Tagen seinen 81. Geburtstag feiert, oder HC, der nach der Wahl heiraten will. Hoffentlich bekommt das keine Eigendynamik und alle Spitzenkandidaten müssen vom Boulevard getrieben "blank ziehen", wie es die Bild-Zeitung ausdrücken würde. Denn es geht bei dieser Wahl nicht darum, den schönsten Politiker zu wählen. Es geht darum, jene Leute in das Hohe Haus zu schicken, denen man zutraut, die Probleme in den kommenden fünf Jahren zu meistern.

Eines der brennendsten Probleme wird sein, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen - Arbeit, die den Menschen Sinn gibt und sie nicht kaputt macht. Viele Beschäftigte, aber auch viele Unternehmer hätten gerne mehr Flexibilität. Warum geben wir ihnen und den Unternehmern nicht einfach die Chance dazu, die passenden Lösungen auf der Betriebsebene zu finden? Reflexartig gleich von einem "Frontalangriff auf Arbeitnehmer" zu sprechen und sich das Modell des Zeitwertkonto nicht einmal anzuschauen, wie SPÖ-Wahlkampfgeneral Darabos es tut, gibt wenig Hoffnung, dass die derzeitige Kanzlerpartei, neue und individuelle Lösungen möchte. Aber eines ist auch klar: Ein Plakat, wo Arbeit drauf steht, wird keine Arbeit schaffen.

