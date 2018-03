TIROLER TAGESZEITUNG; Leitartikel vom 20. August 2013 von Michael Sprenger - Zwischen Scham und Rechtsanspruch

Innsbruck (OTS) - Utl: Die Bilanz zur Mindestsicherung fällt ernüchternd aus. Dabei geht es nicht um die beschämend oft bemühte "soziale Hängematte", sondern um die Frage, ob das Netz des Sozialstaates auch richtig gespannt worden ist.

Die Gründe sind wohl auf mehreren Ebenen zu suchen: Da besteht allemal bei vielen Menschen eine nachvollziehbare Schwellenangst, jene Institution aufzusuchen, die einem die Hilfe gewähren soll, die einem zusteht. Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn in größeren Städten mehr Mindestsicherung beantragt wird als in der Kleingemeinde. Das Schamgefühl ist in größeren Städten leichter zu überlisten. Doch dies kann nicht die alleinige Erklärung für diese eklatanten Unterschiede sein, die nun von der Armutskonferenz publik gemacht worden sind. Es liegt wohl auch an der Willkür, die in den Behörden vorherrscht.

Wenn rund die Hälfte aller Berechtigten trotz Anspruchs keine Mindestsicherung erhalten, dann liegt einiges im Argen, auch wenn die Mindestsicherung im Vergleich zum alten Sozialhilfegesetz eine Verbesserung gebracht hat.

Im Vergleich zu Wien, Salzburg und Vorarlberg offenbaren sich vor allem in den anderen Bundesländern Defizite. Und genau hier sollte man bei einer Überprüfung auch ansetzen. Ist das Personal in der Sozialhilfe auch ausreichend geschult, bekommt es auch Hilfe und Unterstützung für diesen Job? Wieweit informieren die Länder die Bürger, dass der Antrag auf Mindestsicherung auch in der nächsten Bezirkshauptmannschaft gestellt werden kann, wieweit wurden die Betroffenen unterrichtet, dass sie zum Amt nicht alleine hingehen müssen, sondern auch eine Vertrauensperson mitnehmen dürfen?

Diese Maßnahmen können allemal helfen, mit der Scham besser zurechtzukommen. Denn bei der Mindestsicherung handelt es sich um keine Almosen, sondern um ein gesetzlich geknüpftes Netz des Sozialstaates. Hierfür gibt es Rechtsanspruch. Die Mindestsicherung soll Menschen beim Lebensunterhalt, dem Wohnbedarf und der Krankenversicherung unterstützen, wenn diese nicht mehr aus eigener Kraft dafür aufkommen können. Und sie soll den Beziehern helfen, wieder in den Arbeitsprozess einzusteigen.

Zu fragen ist wohl auch, ob in diesem Fall der Föderalismus nicht ein Nachteil ist. Es gibt kein Bundesgesetz, sondern neun Gesetze zur Mindestsicherung. Zwar existiert bei der Höhe und Krankenversicherung für die Bezieher ein allgemeiner Standard, aber beim Kinderzuschlag und beim Sonderbedarf gibt es unterschiedliche Regelungen. Sozialminister Rudolf Hundstorfer nannte die Mindestsicherung einst eine Erfolgsgeschichte. Ein verfrühtes, ein gewagtes Lob.

